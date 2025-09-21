Últimas Noticias
Serie A: Napoli y Pisa bajan el telón de la Fecha 4

Napoli y Pisa bajan el telón de la Fecha 4
Napoli y Pisa bajan el telón de la Fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Napoli y Pisa, que se jugará mañana desde las 13:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona. Dirige Valerio Crezzini.

Napoli aguarda mañana la visita de Pisa, para jugar el partido por la fecha 4 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas.

Así llegan Napoli y Pisa

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli venció por 3-1 a Fiorentina. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 2 encuentros previos, con una cifra de 6 goles a favor y 1 en contra.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa perdió ante Udinese por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 1 gol y le han encajado 3.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

Valerio Crezzini fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus1043104
2Napoli933005
3Milan943015
4Cremonese732102
18Pisa13012-2

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Milan: 28 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Fiorentina: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Bologna: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Milan: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Napoli y Pisa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

