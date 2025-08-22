Serie A: Bologna debuta en el campeonato ante Roma

Roma y Bologna se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Luca Zufferli. El duelo se jugará mañana desde las 13:45 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la nueva temporada de la Serie A, Bologna visita mañana a Roma. El partido por la primera jornada se jugará a las 13:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

¿En qué jornada juega el clásico Roma?

El sorteo del fixture ha decidido que Roma y Lazio se encuentren en el "Derby Della Capitale" durante la jornada 4.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luca Zufferli.

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Pisa: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Como 1907: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Milan: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Bologna, según país