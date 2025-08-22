Últimas Noticias
Serie A: Bologna debuta en el campeonato ante Roma

Bologna debuta en el campeonato ante Roma
Bologna debuta en el campeonato ante Roma
Nota IA

por Nota IA

·

Roma y Bologna se enfrentan en el estadio Stadio Olimpico, con el arbitraje de Luca Zufferli. El duelo se jugará mañana desde las 13:45 horas.

En la nueva temporada de la Serie A, Bologna visita mañana a Roma. El partido por la primera jornada se jugará a las 13:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

¿En qué jornada juega el clásico Roma?

El sorteo del fixture ha decidido que Roma y Lazio se encuentren en el "Derby Della Capitale" durante la jornada 4.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Luca Zufferli.


Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Pisa: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Como 1907: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Milan: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Bologna, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

