Serie A: Milan y Cremonese se miden por primera vez en el campeonato

Milan y Cremonese se miden en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas y Giuseppe Collu es el elegido para dirigir el partido.
Milan y Cremonese jugarán mañana en el marco de la primera fecha de la Serie A. El choque tendrá lugar en el estadio San Siro, desde las 13:45 horas.
Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Milan?
Durante la jornada 12, Milan se enfrentará a Inter en el tan esperado "Derby della Madonnina".
El encuentro será supervisado por Giuseppe Collu, el juez encargado.
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Lecce: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Sassuolo: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Cremonese, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas