Serie A: Milan y Cremonese se miden por primera vez en el campeonato

Milan y Cremonese se miden en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas y Giuseppe Collu es el elegido para dirigir el partido.

Milan y Cremonese jugarán mañana en el marco de la primera fecha de la Serie A. El choque tendrá lugar en el estadio San Siro, desde las 13:45 horas.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Milan?

Durante la jornada 12, Milan se enfrentará a Inter en el tan esperado "Derby della Madonnina".

El encuentro será supervisado por Giuseppe Collu, el juez encargado.

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Lecce: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Sassuolo: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Cremonese, según país