Fin de los brazaletes arcoíris: Premier League termina colaboración con iniciativa LGBTQ+ tras ocho años

La liga plantea una nueva estrategia de inclusión
La liga plantea una nueva estrategia de inclusión | Fuente: Chelsea FC
Carlos Rodríguez

por Carlos Rodríguez

·

La Premier League decidió cortar su histórica colaboración con una de las campañas LGBTQ+ más visibles del deporte.

La Premier League ha puesto fin a su asociación con la organización benéfica Stonewall, responsable de la campaña Rainbow Laces, que desde 2013 buscaba fomentar la inclusión de personas LGBTQ+ en el deporte profesional y amateur.

La decisión marca el fin de una colaboración de casi ocho años entre la Premier League y la organización, iniciada en noviembre de 2017 con la introducción de los brazaletes arcoíris.

Según informó el medio británico The Daily Telegraph, la máxima categoría del fútbol inglés dejará de utilizar los símbolos vinculados a esa campaña, como los brazaletes arcoíris que portaban los capitanes durante fechas específicas.

A partir de esta temporada 2025/2026, los brazaletes llevarán únicamente el logotipo de la Premier League y no estarán asociados a campañas sociales concretas.

La decisión fue tomada este jueves, en una reunión entre los capitanes de los 20 clubes que integran la liga.

Nuevo enfoque de la Premier League

Fuentes citadas por el medio indican que la Premier League optó por desarrollar sus propias iniciativas de inclusión, dado que ha incrementado su capacidad interna para trabajar en temas de diversidad y derechos LGBTQ+.

En paralelo, Telegraph Sport informa que la liga estaría planeando lanzar su propia campaña de inclusión, programada para coincidir con el Mes de la Historia LGBTQ+ en febrero.

Stonewall, por su parte, expresó que Rainbow Laces ha contribuido a mejorar la inclusión y la aceptación de personas LGBTQ+ en el deporte, aunque reconoció que algunas alianzas evolucionan con el tiempo según el contexto cultural y deportivo.

Con esta decisión, la Premier League se suma a la Football Association y a Premiership Rugby, que también han terminado sus respectivas asociaciones con Stonewall.

Todas las instituciones mencionadas han señalado que están evaluando o desarrollando nuevas estrategias para abordar la inclusión LGBTQ+ de manera independiente.

Tags
Premier League Rainbow Laces Stonewall LGBTQ+ Brazalete arcoíris

