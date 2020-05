Sergio Agüero renovó su silla gamer con los colores del Manchester City | Fuente: Instagram

Sergio Agüero ha demostrado ser uno de los gamers del momento y desde que inició ya tiene una comunidad de seguidores que lo siguen en cada transmisión. Sin embargo, ahora que la Premier League habilitó los entrenamientos colectivos, ¿el goleador argentino dejará de lado su etapa de streamer?

El ‘Kun’ ya confirmó que no dejará su estudio de videojuegos, pero sus transmisiones no serán tan constantes debido a que tiene que prepararse para la vuelta del campeonato inglés. De hecho, el delantero del Manchester City renovó su silla gamer personalizándola con la camiseta celeste de su equipo, con el dorsal ’10′ y su nombre.

El exjugador de Independiente de Avellaneda colgó el video en su cuenta oficial de Instagram y agradeció a quienes realizaron el trabajo de estilizar su asiento.

Una de las anécdotas más importantes de Agüero en su etapa de videogamer fue cuando realizó un enlace con Lionel Messi. El crack del FC Barcelona antes de colgar la llamada se acordó de un detalle y se lo reclamó en son de broma a su amigo, al que conoce desde los 16 años cuando integraban la Selección Argentina sub-17.







“La Pulga” le dijo: “¿Qué te pasó hoy que me escribiste a las nueve de la mañana y luego no me dijiste ni hola?”. Agüero comenzó a reírse y respondió: “Era para decirte buen día (risas). Estaba aburrido, agarré el teléfono y te vi conectado. Dale, gil, que demoras una vida para contestar”, culminó el delantero del City.