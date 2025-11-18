Cara y sello: Alfonso Barco anotó en Emelec, pero fue expulsado por un codazo [VIDEO]

Sabor amargo. Alfonso Barco destacó en el primer tiempo del partido que Emelec cayó 2-1 contra LDU Quito por la Copa Ecuador (ida de semifinales), pero en la segunda mitad fue de más a menos.

Resulta que Alfonso Barco se encargó de poner el parcial 1-0 a favor de Emelec el pasado lunes que su elenco recibió a LDU en la ciudad de Guayaquil. Con un sutil toque, a los 4 minutos, el volante peruano firmó la ventaja para el elenco 'bombillo' en condición de local.

Sin embargo, en el complemento, Barco fue expulsado por un codazo. En un inicio, al mediocampista se le mostró la cartulina amarilla por un codazo, aunque intervino el VAR a los 51'.

Así fue la actuación de Alfonso Barco contra LDU Quito. | Fuente: D Sports

Alfonso Barco y su expulsión con Emelec

Es así que el referí intervino, anuló la amonestación para el exjugador de Universitario de Deportes y Defensor Sporting, mostrándole la roja.

El también exSan Martín reclamó, pero sus palabras no hicieron que el árbitro cambiara su decisión. Por lo mismo es que el popular 'Fonchi' tuvo que irse a las duchas.

Para colmo de males, en Emelec, vieron cómo LDU Quito remontó el marcador. El experimentado Michael Estrada se encargó de igualar las cosas a los 83 minutos, mientras que Jeison Medina puso el segundo tanto para el elenco blanco a los 90'+6.

De esta manera, Barco se perderá lo que será el cotejo de vuelta el cual está agendado para el 3 de diciembre en la ciudad de Quito.

Además, hay que tener en cuenta que Christian Cueva se quedó en el banco de suplentes en la caída contra LDU.