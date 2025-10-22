Intriga en Corinthians: André Carrillo respondió ante interés de Inter de Porto Alegre por su fichaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Acercándose a la última recta del Brasileirao, Corinthians centra sus fuerzas en mejorar su posición en la tabla de posiciones y definir su clasificación a un torneo internacional del siguiente año. Actualmente está en zona de Sudamericana, va 10 puntos debajo para intentar llegar a la Copa Libertadores y solo está 5 unidades por encima de la zona de descenso.

En el inicio de semana, Corinthians recibió la noticia de que André Carrillo comenzó a entrenar con el resto del plantel después de haber completado con éxito la fase de transición física tras recuperarse de la lesión al tobillo que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente en agosto pasado.

André Carrillo, listo para reaparecer en Corinthians

El peruano, quien fue elegido el mejor mediocampista en el Paulistao de este año que ganó el ‘Timao’, está cada vez más cerca de reaparecer en los campos de juego y aguarda por recibir el visto bueno del entrenador Dorival Jr.

“Yo estoy bien, estoy listo para ayudar al equipo, sin restricciones, sin miedos, estoy con confianza, pero claramente todavía me falta un poco de minutos de juego, aunque ya me estoy sintiendo bastante bien, ahora solo es decisión técnica”, declaró la ‘Culebra’.

André Carrillo tiene 3 goles y 2 asistencias en esta campaña. El futbolista de 34 años tiene contrato con Corinthians hasta diciembre del 2026.

¿Internacional interesado en André Carrillo?

De acuerdo con medios de Porto Alegre, el Internacional está interesado en el jugador peruano. Al ‘Colorado’ lo dirige Ramón Díaz, quien ha sido entrenador de Carrillo en Arabia Saudita y Corinthians.

El Inter ha preguntado por la situación de Carrillo en el 2026, contando como un factor clave ante la posible operación el conocimiento que tienen Ramón y Emiliano Díaz (entrenador asistente) con la ‘Culebra’.

André Carrillo fue consultado respecto al interés de Internacional y remarcó no haber tenido contacto alguno hasta el momento.

“Tengo contrato, la verdad es que estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, ni los entrenadores Ramón ni Emiliano me han dicho nada. Hablo casi todos los días con ellos, tenemos muy buen relación, declaró.

Corinthians visitará al Vitória el sábado 25 de octubre en un partido que puede alejarlos definitivamente del descenso y André Carrillo está expectante de saltar otra vez a la acción con el ‘Timao’.