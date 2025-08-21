A pedido de Christian Cueva: Emelec abrió investigación por supuesto acto de indisciplina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva se entrena en la tienda de Emelec aunque, a la par, hay un supuesto hecho fuera de la cancha en el que está involucrado.

El diario ecuatoriano Extra indicó que Christian Cueva fue parte de una fiesta luego de la victoria sobre el Técnico Universitario el fin de semana pasado por la Liga Pro de Ecuador. A raíz de ello, desde Emelec se pronunciaron y anunciaron una investigación, todo a solicitud del mediapunta peruano.

"Emelec informa a la opinión pública que debido a la información presentada por el Diario Extra y de acuerdo con la petición oficial solicitada por nuestro jugador Christian Cueva, el Club Sport Emelec procedió a abrir una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos", indican en el 'bombillo' por medio de un comunicado.

📃 Comunicado Oficial pic.twitter.com/7ZdPzZKxnc — Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 21, 2025

Lo que se indica desde Emelec por Christian Cueva

Asimismo, desde el elenco 'eléctrico' remarcan que no han "recibido ninguna denuncia, imágenes o videos".

Luego, desde el tradicional club de la ciudad de Guayaquil lamentan que estas informaciones se den, todo en el marco de una nueva jornada de la primera división local.

"Emelec lamenta que este tipo de información se produzcan y afecten la imagen institucional en cuya defensa jamás podremos claudicar", añadieron desde el equipo de Christian Cueva.

Hay que tener en cuenta, de otro lado, que este domingo 24 de agosto Emelec jugará en casa contra Independiente del Valle por la fecha 26 de la Liga Pro. El 'Matagigantes' es el líder del campeonato con 53 puntos, 18 unidades más que el conjunto del popular 'Aladino'.

Lo que dijo Christian Cueva

Christian Cueva habló sobre el supuesto acto de indisciplina por el que se le acusa en tierras ecuatorianas en las últimas horas.

"Quiero dejar en claro que no he estado involucrado en los hechos mencionados y que tal publicación resulta falsa, perjudicial y atentatoria contra mi honra, mi buen nombre, reputación personal y profesional, además de afectar a la institución a la cual represento", dijo el futbolista en una carta dirigida al presidente de Emelec, Jorge Guzmán.