En la polémica: Christian Cueva negó participación en "fiesta escandalosa" de 18 horas tras triunfo de Emelec

Christian Cueva venía siendo noticia por su buen rendimiento en Emelec. El último domingo, el volante peruano jugó en la victoria del cuadro 'eléctrico' ante Técnico Universitario por la Liga Pro de Ecuador. Sin embargo, esto pasó a segundo plano debido a una supuesta salida nocturna en Guayaquil.

De acuerdo a medios ecuatorianos, Cueva y un grupo de jugadores de Emelec habrían participado de una "escandalosa fiesta" que duró 18 horas después del triunfo del domingo por el certamen ecuatoriano.

Según denuncia de vecinos, el mediocampista peruano sí estuvo presente en la exclusiva urbanización Ciudad Celeste, en Samborondón.

"Los vecinos reportaron música a alto volumen, consumo de alcohol y la presencia de varias personas, generando múltiples quejas por el ruido excesivo", señaló Expreso de Ecuador.

"Entre las frases que se escucharon, los denunciantes aseguran haber oído ¡Que viva el Tin, que viva el Tin!, en lo que parece ser una referencia al delantero José Angulo", agregó.

Christian Cueva negó su participación

Expreso señaló que Christian Cueva se comunicó con este medio para aclarar este caso. Señaló que no llegó a la polémica fiesta que ha generado el sinsabor de los hinchas de Emelec.

"Yo no estuve presente", afirmó Cueva, que en poco tiempo se ganó su puesto de titular tras buenas actuaciones.