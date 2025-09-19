Últimas Noticias
Sufrió dura sanción: Christian Cueva será baja en Emelec en los próximos partidos

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana.
Christian Cueva, volante de la Selección Peruana. | Fuente: FPF
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Emelec de Christian Cueva sufrió fuertes sanciones después de los incidentes del clásico ante Barcelona SC.

Emelec cayó goleado por 4-0 ante Barcelona SC por la Liga Pro de Ecuador. A esta dura derrota en el clásico de Guayaquil se suma la multa que recibió el cuadro 'eléctrico' por los incidentes en el Estadio George Campwell.

En el duelo ante Barcelona los hinchas del Emelec protagonizaron disturbios y los efectivos debieron interceder. Tras ello, la dirigencia de la liga ecuatoriana determinó que el equipo de Christian Cueva juegue sus próximos cuatro partido de local sin público.

Además, Luis Castillo fue sancionado un partido, mientras que Cueva no jugará dos compromisos debido que fue expulsado tras ser sustuido en el entretiempo.

El mediocampista peruano, que ya se encontraba en la banca de suplentes de su equipo, recibió la tarjeta roja tras un cruce de palabras con los jugadores de Barcelona SC.

Cueva se perderá los partidos ante El Nacional y Orense, que son los dos últimos partidos de la liga regular de Ecuador.

Tras no clasificar al hexagonal final por el título de 2025, Emelec disputará una liguilla para luchar por el pase a la Sudamericana de 2026.

