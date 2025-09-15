Christian Cueva criticado por prensa ecuatoriana tras la goleada que sufrió Emelec ante Barcelona SC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona, que goleó por 4-0 a Emelec en un accidentado e interrumpido 'Clásico del Astillero', confirmó su clasificación al hexagonal final por el título de 2025 en Ecuador.

Los uruguayos Octavio Rivero, Joaquín Valiente, el ecuatoriano Yanner Corozo y el argentino Brian Oyola convirtieron los goles del cuadro dirigido por el técnico español Ismael Rescalvo, por lo que su equipo recuperó el segundo lugar de la tabla, con 50 puntos.

Emelec tuvo una actuación para el olvido y sus jugadores de experiencia no lograron revertir el dominio de Barcelona SC. La prensa ecuatoriana cuestionó su bajo nivel y se refirió al desempeño de Christian Cueva.

En la nota del partido, ESPN de Ecuador indicó que Cueva no pudo destacar en el campo y que "apareció poco" cuando más lo necesitaba su equipo.

"Tras el gol, el Bombillo trató de imponerse en campo contrario. Si bien tuvo mayor control del balón, fue poco eficaz en ofensiva; poco apareció Christian Cueva y cuando lo hizo no pudo conectar bien con José Angulo, el único hombre en punta", mencionó el citado medio.

¿Por qué Cueva salió de la cancha?

Christian Cueva fue reemplazado en el entretiempo del partido ante Barcelona SC debido que no se encontraba bien físicamente, tal cual informa el entrenador de Emelec, Guillermo Duró.

"Lo del ‘Tin’ fue que sintió una contractura nuevamente producto de lo que viene arrastrando y lo mismo con Christian (Cueva), son jugadores que vienen arrastrando molestias y hacen el esfuerzo por llegar, y los tratamos de ver cuánto es lo que nos pueden funcionar dentro de los once", apuntó el DT argentino sobre el exjugador de Alianza Lima.