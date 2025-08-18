Pamela Franco anuncia que viajará a Ecuador para reunirse con Christian Cueva: "Voy a poner una foto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela Franco anunció que viajará a Ecuador para encontrarse con su pareja Christian Cueva. La cumbiambera afirmó que irá pronto al país norteño para juntarse con el futbolista peruano, quien juega en el equipo de Emelec de dicho país.

“De todas maneras (nos veremos), sino como. Claro (que lo extraño). Tiene que venir y yo voy a ir (a Ecuador). Voy a poner una foto para que dejen de hablar”, expresó la cantante descartando así los rumores de ruptura con el volante nacional.

Del mismo modo, Franco, quien tuvo una presentación en un local en La Molina, negó que haya eliminado sus fotos con Cueva en su Instagram. “Yo en mi Instagram, no he puesto fotos con Christian”, señaló.

En ese sentido, mencionó que el viaje a Ecuador le servirá para poder revivir juntos su amor de pareja. “Estamos bien. Mejor que nunca, podría ser, si estuviéramos juntos ¿no? Eso es lo ideal para todas las parejas, pero bueno en el caso de nosotros, nuestra vida es así”, explicó ante las cámaras del programa Todo se filtra.

“Estamos tranquilos. Obviamente que él está en lo suyo y yo en lo mío. Y bueno, cada uno tiene que dar una prioridad ¿no? Buscamos la manera de vernos. Si no estoy publicando cosas es porque es mi vida privada y así lo quiero manejar”, agregó.

Actualmente, Christian Cueva juega en el equipo de Emelec de Ecuador. | Fuente: EFE

Pamela Franco sobre Vanessa Pumarica: "Ella no sabe lo que yo siento"

Pamela Franco se refirió a las declaraciones que hizo su amiga Vanessa Pumarica, quien mencionó que si estuviera al lado de la cantante le diría que "replantee" la cosas con Christian Cueva.

En efecto, Pumarica consideró que Franco estaría "sufriendo" por las declaraciones de Pamela López sobre supuestas llamadas de Cueva a la pareja de ella, Paul Michael.

Al respecto, Pamela Franco mencionó: "No hubo oportunidad de conversar y ella no sabe lo que yo siento y paso. Y de repente, por lo que ha visto, porque mucha gente, ve cosas y saca sus propias conclusiones, pero más allá de eso, no hay nada (de lo que dicen)".

Por último, reiteró que vive tranquila en su relación con Christian Cueva. "Todo bien. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé de dónde me sacan cosas la verdad. Yo estoy pasando un momento de trabajo. Enfocada en mis cosas de verdad. No tengo nada que decir", añadió.

Actualmente, Pamela Franco mantiene una relación sentimental con Christian Cueva. | Fuente: Instagram

Pamela Franco reafirmó su amor por Christian Cueva y descarta ruptura

Pamela Franco reafirmó su amor por Christian Cueva y despejó los rumores de un supuesto distanciamiento de su pareja luego de las declaraciones de Pamela López, esposa de Cueva, de que el futbolista estuvo, supuestamente, intentando llamar al salsero Paul Michael desde Ecuador por medio de un amigo de nombre “Mariño”.

Asimismo, programas y medios de espectáculos deslizaron que Pamela Franco habría eliminado las fotos con Christian Cueva en sus redes sociales, avivando una supuesta ruptura de ambos. No obstante, la propia cumbiambera descartó dicha posibilidad.

“Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, comenzó diciendo la cantante a las cámaras de Amor y fuego. Seguidamente, la intérprete de Dile la verdad señaló “no tener nada que decir” respecto a las supuestas llamadas de ‘Aladino’ a la actual pareja de Pamela López.

“No es la primera vez que salen a hablar cosas y hay cosas que él (Christian Cueva) y yo conversamos internamente y queda entre nosotros (…) No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas (…) Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todos”, sostuvo.

Ante la pregunta si todavía siente amor por Christian Cueva, contestó: “Sí, obvio (que lo amo). Está de más. ¿Por qué voy a decir que no?”.