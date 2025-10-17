Christian Cueva y su presente en Emelec: revelan falta de pagos del club por problema económico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futuro de Christian Cueva. Esta semana, la prensa internacional dio cuenta de la intención que el volante peruano deje la tienda de Emelec al final de la presente temporada.

En relación a ello es que este viernes en el programa De Una SF han dado más detalles de cómo está el presente de Christian Cueva en el Emelec de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Su eventual marcha se daría, en un principio, por temas económicos en el popular 'bombillo'.

"Cueva tiene el mismo problema que todo Emelec. No cobra desde junio, al igual que todo el plantel incluido el cuerpo médico", sostuvo el periodista César Luis Merlo.

El contrato de Cueva en Emelec es hasta mediados de 2026. | Fuente: Club Sport Emelec

Inconvenientes económicos para Christian Cueva en Emelec

También, el citado hombre de prensa argentino indicó que el popular 'Aladino' también desea volver a tierras peruanas para pasar más tiempo con los suyos.

"Eso, sumado a un tema personal de volver a Perú, que tiene necesidad de estar más cerca de su familia (...) Para mí, cuando termina la temporada, está más fuera que dentro del Emelec. Sin lugar a dudas, más allá que su contrato es hasta junio", agregó.

Por último, brindó algunos detalles de cuándo tiene pensado pagarle Emelec a Christian Cueva y sus demás compañeros de equipo.

"La directiva no le paga a nadie. Hay que ver qué quiere hacer el jugador. No sé si tendría a dónde jugar y él tiene cierto dolor por cómo la directiva maneja el tema. Sí está comprometido con sus compañeros y el comando técnico. Al plantel le prometieron que esta semana van a cancelar al menos un mes", remarcó.

El presente de Emelec

Este domingo 19 de octubre el Emelec que dirige el entrenador argentino Guillermo Duró enfrentará a Aucas en condición de visitante por la fecha 2 del segundo hexagonal de la Liga Pro.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de los playoff a la Sudamericana, el conjunto de Christian Cueva es segundo con sus 45 puntos.