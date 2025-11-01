Corinthians vs. Gremio en vivo: ¿a qué hora es el duelo entre Carrillo y Noriega, y dónde ver la fecha 31 del Brasileirao 2025?

André Carrillo y Erick Noriega protagonizarán el duelo de peruanos en el Corinthians vs. Gremio.

Corinthians, de André Carrillo, y Gremio de Erick Noriega protagonizarán uno de los partidos más vibrantes del Brasileirao 2025. Un compromiso que se desarrollará en el Neo Química Arena, donde juega de local el 'Timao'.

Ambos equipos buscan sumar el mayor número de puntos posibles para acceder a la próxima edición de Copa Sudamericana o Libertadores.

Corinthians vs. Gremio: ¿cómo llegan a la fecha 31 del Brasileirao 2025?



Corinthians llega a esta instancia tras vencer por 1-0 a Atlético Mineiro, mientras Gremio derrotó 3-1 a Juventude.

¿Cuándo y dónde juegan Corinthians vs. Gremio en vivo por el Brasileirao 2025?

El partido de Corinthians ante el elenco de Gremio está programado para el domingo 2 de noviembre en el Neo Química Arena, de la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 49,205 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Gremio en vivo por el el Brasileirao 2025?

En Perú , el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 2:00 p.m.

, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 2:00 p.m. En Colombia, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 3:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 4:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Corinthians vs. Gremio comienza a las 3:00 p.m

¿Dónde ver el Corinthians vs. Gremio en vivo por TV?

El partido entre Corinthians vs. Gremio se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo TV y Premiere. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Corinthians vs. Gremio: alineaciones posibles

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay y Yuri Alberto.

Gremio: Tiago Volpi; Joao Lucas, Erick Noriega, Kannemann, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu y Carlos Vinicius.