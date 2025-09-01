Últimas Noticias
No paran los elogios: Gremio compara jugada de Erick Noriega con una de 'Supercampeones' tras evitar gol de Flamengo

La publicación de Gremio tiene a Erick Noriega como protagonista.
La publicación de Gremio tiene a Erick Noriega como protagonista. | Fuente: Gremio - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El peruano Erick Noriega está en el centro de los elogios. Esta vez, Gremio le dedicó una curiosa publicación tras su gran debut.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un partidazo de Erick NoriegaGremio igualó 1-1 con Flamengo, en el Maracaná, por la fecha 22 del Brasileirao. Giorgian De Arrascaeta anotó para el local, mientras que Tiago Volpi igualó para la visita. 

Noriega hizo dupla con Walter Kannemann en la zaga central de Gremio. Mano Menezes apostó por su titularato y el exjugador de Alianza Lima no lo decepcionó.

El jugador de la Selección Peruana recibió elogios por su rendimiento. En un momento crucial del partido, evitó un gol de Pedro con una salvada de 'chalaca', por lo cual el Gremio comparó la acción con una jugada de los "Supercampeones".

"Noriega Tsubasa. ¡Lo salvó en la línea!", fue el comentario del cuadro de Porto Alegre, que incluyó un video de la conocida serie animada.

Noriega, de 23 años, fue elegido en el once ideal de la fecha 22 del Brasileirao gracias a su buen rendimiento.

Globoesporte destacó su performance y le colocó 8 de puntaje en el duelo contra Flamengo.

La palabra de Erick Noriega

Tras el empate ante Flamengo, el 'Samurai' Noriega indicó que lograron un empate en una plaza complicada y van a seguir trabajando para hacer historia.

"Feliz. Sabíamos que iba a ser un juego difícil. Conseguimos ganar un punto fuera de casa. Ahora tenemos que continuar trabajando y vamos a hacer historia. Vamos, Gremio. Grande, Tricolor", indicó Noriega para las redes sociales del Gremio.


