No paran los elogios: Gremio compara jugada de Erick Noriega con una de 'Supercampeones' tras evitar gol de Flamengo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un partidazo de Erick Noriega, Gremio igualó 1-1 con Flamengo, en el Maracaná, por la fecha 22 del Brasileirao. Giorgian De Arrascaeta anotó para el local, mientras que Tiago Volpi igualó para la visita.



Noriega hizo dupla con Walter Kannemann en la zaga central de Gremio. Mano Menezes apostó por su titularato y el exjugador de Alianza Lima no lo decepcionó.

El jugador de la Selección Peruana recibió elogios por su rendimiento. En un momento crucial del partido, evitó un gol de Pedro con una salvada de 'chalaca', por lo cual el Gremio comparó la acción con una jugada de los "Supercampeones".

"Noriega Tsubasa. ¡Lo salvó en la línea!", fue el comentario del cuadro de Porto Alegre, que incluyó un video de la conocida serie animada.

Noriega, de 23 años, fue elegido en el once ideal de la fecha 22 del Brasileirao gracias a su buen rendimiento.

Globoesporte destacó su performance y le colocó 8 de puntaje en el duelo contra Flamengo.

NORIEGA TSUBASA 🇪🇪🗾

Ele salvou em cima da linha! pic.twitter.com/IFhrV4xZMH — Grêmio FBPA (@Gremio) September 1, 2025

La palabra de Erick Noriega

Tras el empate ante Flamengo, el 'Samurai' Noriega indicó que lograron un empate en una plaza complicada y van a seguir trabajando para hacer historia.

"Feliz. Sabíamos que iba a ser un juego difícil. Conseguimos ganar un punto fuera de casa. Ahora tenemos que continuar trabajando y vamos a hacer historia. Vamos, Gremio. Grande, Tricolor", indicó Noriega para las redes sociales del Gremio.