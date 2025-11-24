Fuera de las canchas: Gremio dio a conocer la fuerte lesión que presenta Erick Noriega

Erick Noriega llegó a Gremio para esta temporada procedente de Alianza Lima y se convirtió en titular en el cuadro de Porto Alegre. Sin embargo, en los últimos días recibió un baldazo de agua fría.

Y es que Erick Noriega, el pasado sábado, terminó lesionado el partido contra Botafogo que Gremio de Porto Alegre visitó por una nueva jornada del Brasileirao. El peruano tuvo que salir del campo debido a una mala caída buscando una pelota por arriba y su club dio el parte médico por su estado de salud.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio informa que Noriega pasó por exámenes después del último enfrentamiento por el Campeonato Brasileiro, descartando fractura ósea, pero constatando una ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo", indican en su club en un comunicado.

El parte médico de Gremio por la lesión de Erick Noriega.Fuente: Gremio FBPA

Duro revés para Erick Noriega en Gremio

Además, desde este conjunto manifestaron que el internacional con la Selección Peruana ya empezó su proceso de recuperación.

"Inició su tratamiento con fisioterapia para su recuperación", es lo que añaden respecto al estado del también exfutbolista de Unión Comercio.

Hay que tener en cuenta que Erick Noriega dejó el estadio de Botafogo en muletas, ante el asombro de parte de la prensa brasilera en la ciudad de Río de Janeiro.

Además, medios brasileros reportan que con esta lesión el jugador se perderá lo que resta de campaña 2025 de la liga brasilera de primera división. No jugará contra Palmeiras, Fluminense y el Sport Recife.

La jugada que dejó fuera a Erick Noriega

Erick Noriega jugó de titular, pero salió lesionado en la derrota por 3-2 de Gremio ante Botafogo por la fecha 35 del Brasileirao. Una mala noticia para el fútbol peruano y para el cuadro de Porto Alegre que perderé a uno de sus titulares indiscutible para lo que resta del certamen.

El internacional con el seleccionado bicolor tuvo que dejar el partido al minuto 70, debido a una disputa del balón con Arthur Cabral de Botafogo que luchaba para anotar en el arco visitante.