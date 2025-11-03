Tras perder ante Corinthians, Erick Noriega recibe emotivo gesto de André Carrillo

Con Erick Noriega, Gremio no pudo de visitante y perdió ante Corinthians, en un vibrante duelo en la última fecha del Brasileirao. Este resultado dejó en evidencia la irregular campaña del defensa peruano proveniente de Alianza Lima.

El equipo de Porto Alegre cayó ante el juego del 'Timao', que tiene como figuras a Memphis Depay, Yuri Alberto y André Carrillo, que ganó el duelo de peruanos en el Neo Química Arena de Sao Paulo.

Tras el pitazo final, Carrillo tuvo un buen gesto con Noriega, a quien le regaló su camiseta. A través de sus redes sociales, publicó una foto que inmortalizó el momento.

"Bueno verte, amigo. Continúa así", fue el mensaje de la 'Culebra' Carrillo en su historia publicada en Instagram.

Corinthians y Gremio aún lucha por clasificar a las fases previas de la Copa Libertadores.

Corinthians más que el Gremio

Corinthians se impuso 2-0 a Gremio con goles de Gustavo Henrique y Memphis Depay, ascendiendo así al noveno puesto del Brasileirao con 42 puntos.

El tanto del neerlandés fue especialmente significativo, ya que rompió una sequía goleadora de más de tres meses con la camiseta del Timao.

Su última anotación se remontaba al 30 de julio por la Copa de Brasil. Luego, transitó un periodo en el que disputó nueve encuentros sin convertir y estuvo ausente en otros siete debido a diversas lesiones.

Con este resultado, Gremio quedó dos puestos por detrás, con 39 unidades.