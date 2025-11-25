Erick Noriega dejó conmovedor mensaje tras confirmarse fuerte lesión en Gremio: "Volveré mucho más fuerte"

A través de sus redes sociales, Erick Noriega rompió su silencio luego de sufrir una dura lesión en la derrota de Gremio ante Botafogo en la última fecha del Brasileirao 2025.



"Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan gran grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. Volveré mucho más fuerte", fue el mensaje en Instagram.

Y es que Erick Noriega, el pasado sábado, terminó lesionado el partido contra Botafogo que Gremio de Porto Alegre visitó por una nueva jornada del Brasileirao. El peruano tuvo que salir del campo debido a una mala caída buscando una pelota por arriba y su club dio el parte médico por su estado de salud.

"El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio informa que Noriega pasó por exámenes después del último enfrentamiento por el Campeonato Brasileiro, descartando fractura ósea, pero constatando una ruptura completa del tibioperoneo anteroinferior y ruptura parcial del talofibular anterior del tobillo izquierdo", indican en su club en un comunicado.

¿Cómo fue la lesión de Erick Noriega?

Erick Noriega jugó de titular, pero salió lesionado en la derrota por 3-2 de Gremio ante Botafogo por la fecha 35 del Brasileirao. Una mala noticia para el fútbol peruano y para el cuadro de Porto Alegre que podría perder a uno de sus titulares indiscutible para lo que resta del certamen.

Y es que el exjugador de Alianza Lima tuvo que dejar el partido al minuto 70, debido a una disputa del balón con Arthur Cabral de Botafogo que luchaba para anotar en el arco visitante.

Cabral cayó tras conectar un cabezazo y esa acción perjudicó a Erick Noriega, que cayó mal al césped en el estadio Olímpico Nilton Santos tras lesionarse en la rodilla.