¡Bicampeona bolivariana! María Luisa Doig ganó la medalla de oro en los Juegos Ayacucho-Lima 2025 (VIDEO)

En lo más alto del podio. La esgrimista peruana María Luisa Doig consiguió la medalla de oro en la modalidad espada femenina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, sumando así la novena presea dorada para el 'Team Perú'.

Este martes, en el Polideportivo 1 de la Videna, María Luisa Doig derrotó a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9 en la final, consiguiendo así su bicampeonato en los Juegos Bolivarianos tras coronarse también en la edición de Valledupar 2022.

María Luisa Doig, una de las abanderadas de Perú en el evento multideportivo, ganó todos sus combates del poule #2, logrando imponer su experiencia en la competencia.

Llegó a los cuartos de final, donde derrotó por 15-4 a la venezolana Eliana Lugo y en semifinales se impuso por 15-9 a la colombiana Carmen Correa.

De esta forma, el 'Team Perú' suma dos medallas de oro este martes, tras la conquista de la dupla peruana Diego Morín y Alexia Arenas en la modalidad rifle de aire 10 metros mixto.

María Luisa Doig gana medalla de oro en los Juegos Bolivarianos | Fuente: RPP

¿Quién es María Luisa Doig?

María Luisa Doig ha sido tres veces deportista olímpica. Debutó en Pekín 2008 con apenas 16 años en la especialidad de florete. Llegó a Tokio 2020, ya en la modalidad espada, y también se hizo presente en París 2024, siendo una de las abanderadas de la delegación peruana.

En el anterior ciclo olímpico, ‘Malú’ resaltó ganando el oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En la actualidad, Doig ocupa el puesto 71 del ranking mundial de la International Fencing Federation.

¿Cuántas medallas de oro tiene el 'Team Perú' en los Juegos Bolivarianos 2025?