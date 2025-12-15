De Alianza Lima a México: Mía León fue anunciada como nueva jugadora del Cruz Azul

Alianza Lima es el bicampeón de la Liga Femenina en su temporada 2025. Para este año llegó la volante Mía León y debido a sus buenas actuaciones es que la jugadora partió nuevamente al fútbol del extranjero.

Resulta que, por medio de sus redes sociales, Cruz Azul anunció por todo lo alto el fichaje de la mediocampista peruana Mía León. Será parte de la 'Máquina Cementera', en su categoría femenina, de cara a lo que será la temporada 2026 en tierras mexicanas.

"El primer fichaje de La Máquina rumbo al 2026: Mía León. Conoce más sobre nuestro primer fichaje rumbo al CL26", es lo que indicaron por medio de las redes sociales de Cruz Azul.

El primer fichaje de La Máquina rumbo al 2026: MÍA LEÓN 🇵🇪



¡Bienvenida a Cruz Azul Femenil!

Posteriormente, en su página web oficial, desde el club mexicano dieron un recuento de la carrera de la internacional con la Selección Peruana.

"Pese a apenas contar con 20 años, ya tiene una larga trayectoria en tres naciones. Nació en California, Estados Unidos, de padres peruanos, y cuenta con ambas nacionalidades, decidiendo representar a la Blanquirroja desde muy joven", indicaron en un primer momento.

Luego, también mencionaron su paso con la camiseta de Alianza Lima en la Liga Femenina, donde fue campeona. Ahora, Mía León vuelve al extranjero.

"Pasó a la Liga Femenina de Perú en el verano de 2025 para jugar con el equipo más campeón de esa liga, Alianza Lima, con quienes pasó los últimos seis meses antes de llegar a La Noria", manifiestan.

Más adelante, destacaron que "sus mayores virtudes son la capacidad de usar ambos pies, el control y la conducción de balón y su versatilidad. Puede jugar como mediocampista de contención apoyando a la defensa y el ataque, además de ocupar la defensa central en varias ocasiones. Llega con todo su potencial a La Noria, y es nuestro primer refuerzo de cara al Clausura 2026".