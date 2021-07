Gianluca Lapadula tiene contrato con Benevento hasta el 2023 | Fuente: Instagram

Gianluca Lapadula ya está en Italia luego de concluir su participación con la Selección Peruana en la Copa América 2021. Registró tres goles y una asistencia, además de un valor importante en el ataque, por lo que Conmebol lo consideró el mejor jugador de la 'bicolor' durante el torneo.

Su vuelta al país se dará dentro de una semanas cuando Ricardo Gareca convoque a los futbolistas para encarar los partidos de Eliminatorias Qatar 2022 en setiembre. En tanto, el 'Bambino' tiene pendiente resolver su futuro a nivel de clubes.







Gianluca Lapadula no seguirá en Benevento

Aunque Gianluca Lapadula tiene contrato vigente con Benevento, no seguirá en el equipo para la próxima temporada. La intención del delantero es jugar en Primera División y su actual escuadra perdió la categoría en la última Serie A.

Mientras evalúa las propuestas de clubes de Italia como Torino, Hellas Verona y Cagliari, Benevento ya dio muestra que no considerará a Gianluca Lapadula en la Serie B, pues no fue convocado por el entrenador Fabio Caserta para el inicio de pretemporada. Citaron a 29 futbolistas, entre los que habían cuatro delanteros, pero no apareció el nombre de Gianluca Lapadula.

Con vínculo hasta junio del 2023, Benevento tendría como plan hacer caja desprendiéndose de Gianluca Lapadula, quien fue su goleador en el último Calcio con 8 conquistas.

Sin embargo, la carpeta del 'Bambino' también figura en el radar del Trabzonspor de Turquía, club que disputará la próxima UEFA Conference League. Su futuro está por resolverse, pero sus goles no se gritarán más en Benevento.

Gianluca Lapadula convirtió 8 goles con Benevento en la Serie A | Fuente: ESPN





NUESTROS PODCASTS

El Dr. Elmer Huerta nos explica qué ha encontrado la ciencia hasta este momento sobre cuándo es posible y seguro recibir una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19.