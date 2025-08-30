Baja en Sporting Cristal: Anaís Vilca sufrió dura lesión y se pierde lo que resta de temporada en Liga Femenina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal tiene este domingo un duro reto, en una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina. Las celestes jugarán contra Alianza Lima en condición de local.

En la tienda de Sporting Cristal, alistan todo para recibir a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, aunque presentan una dura baja, para lo que resta de la presente temporada. Resulta que la delantera Anaís Vilca sufrió una complicada lesión que la alejará por meses de los campos de juego.

"En el partido en Trujillo ante Mannucci, nuestra futbolista Anaís Vilca sufrió una lesión, por lo cual sometida a diversas evaluaciones médicas", indicó Cristal, por medio de un comunicado, en un primer momento.

Anaís Vilca, baja en Sporting Cristal

Posteriormente, en la escuadra rimense ahondaron más respecto a la dolencia de su atacante.

"Las pruebas médicas han confirmado que la contusión le generó el desgarro del ligamento cruzado y desgarro meniscal en su rodilla derecha, por lo cual deberá ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Continuaremos informando sobre su evolución", añadieron en la 'SC.

De esta manera, Anaís Vilca no solo es baja en Sporting Cristal para el cotejo frente a Alianza Lima, sino también para lo que queda de campaña en la liga peruana femenina de primera división.

¿Cómo se juega la fecha 6 del Clausura en la Liga Femenina?

Sábado 30 de agosto

3:00 p.m. | Club UCV vs. Carlos A. Mannucci - Estadio César Acuña Peralta

Domingo 31 de agosto

10:00 a.m. | Real Áncash vs. Biavo FC - Estadio Municipal de Recuay

12:30 p.m. | Universitario vs. UNSAAC - Campo Mar U

3:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Lima - Estadio Alberto Gallardo

Lunes 1 de septiembre

12:30 p.m. | FC Killas vs. Defensores del Ilucán - Estadio Municipal de La Molina

3:00 p.m. | Flamengo vs. FBC Melgar - Estadio IPD Huancayo