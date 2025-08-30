Arena Monumental: Universitario lanza su propio espacio para conciertos dentro de su estadio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes da un nuevo paso en el desarrollo del club a nivel de infraestructura, con la inauguración del Arena Monumental, el escenario para conciertos y eventos en general que se ubica dentro del Estado Monumental ‘U’ Marathon, en el distrito de Ate.

Universitario, actual bicampeón del fútbol peruano, se abre camino en la industria del entretenimiento en vivo en el país con el Arena Monumental, el cual cuenta con un área de más de 10 mil metros cuadrados y la capacidad para recibir a 12 mil asistentes, según detalló el club mediante un comunicado.

“Este espacio se presenta como un recinto de primer nivel para conciertos y grandes eventos”, señala la ‘U’.

El Arena Monumental abre sus puertas

El Arena Monumental tendrá de manera oficial su primera presentación con el concierto del artista colombiano del género urbano Beéle, que será este sábado 30 de agostos desde las 7:00 p.m.

“Con infraestructura de primer nivel, Arena Monumental ofrece un escenario imponente, pantallas LED 4K, tribunas con butacas, servicios de bebidas y comidas, estacionamiento y seguridad permanente. Además, es un espacio versátil que puede albergar conciertos, festivales, convenciones, congresos, seminarios y otros eventos”, menciona el club crema.

La gestión de Universitario

Universitario de Deportes ha contado con éxitos deportivos en los dos últimos años al consagrarse campeón de la Liga1 Te Apuesto 2023 y 2024, nada menos que en el centenario de la institución. En el plano internacional, tras una década y media alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esto impulsó un fenómeno de asistencia creciente de la hincha merengue a los partidos en condición de local disputados por Universitario, con lo que el club encontró otro camino de crecimiento económico.

La ‘U’ ha desarrollado su Centro de Alto Rendimiento en Campo Mar, así como renovó las instalaciones del Estadio Lolo Fernández para el beneficio de sus otras disciplinas deportivas. Ahora avanza en el rubro del entretenimiento local, que representa “una oportunidad de generar ingresos con los espacios del recinto, más allá de los días de partido, sacar provecho por estacionamientos y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de la industria cultural y musical en la capital”.