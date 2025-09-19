Piero Quispe sobre su fichaje por el Sydney FC: "El fútbol australiano es competitivo, por eso lo escogí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza una nueva etapa en su carrera. Piero Quispe viajó este viernes con destino a Australia para unirse a los entrenamientos del Sydney FC, el equipo australiano al que llega en condición de cedido por parte del Pumas UNAM.

Antes de partir, el también mediocampista de la Selección Peruana se refirió a los cuestionamientos por su decisión de fichar por el club de la confederación asiática, señalando que la liga es “competitiva”.

“Feliz por la oportunidad. Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí”, declaró Piero Quispe.

La críticas a Piero Quispe

El exvolante de Universitario dijo sobre las críticas que las recibe “de buena manera”. “En el fútbol hasta el mejor jugador del mundo tiene críticas, pero lo tomo de buena manera, con la frente en alto y que me sirva de motivación”, señaló.

Por otra parte, sobre su ausencia en la última convocatoria de la Selección Peruana, detalló que conversó con Óscar Ibáñez.

“Estaba en el tema de si me iba a quedar o no (en Pumas). Hablé con el profe’ y lo mejor era no ir. No estaba 100 % concentrado porque todavía no estaba definido en que si me quedaba en Pumas", indicó.

Piero Quispe, campeón y figura con Universitario en la temporada 2023, indicó que mantiene abierta la posibilidad de regresar más adelante al conjunto crema, desde donde emigró para llegar a Pumas.

“Como siempre lo digo, la ‘U’ siempre va a ser mi vida, mi casa, y espero regresar pronto. Siempre veo los partidos, la ‘U’ es mi vida”, mencionó.

Sydney FC, el nuevo club de Piero Quispe

El Sydney FC será el tercer club profesional en la carrera de Piero Quispe. El jugador de 24 años utilizará el dorsal 7 en su nuevo equipo, que no tiene competiciones internacionales para esta campaña y que ya quedó eliminado de la Australia Cup antes de la llegada del peruano. Así, todo se centrará en la A-League, que arrancará en octubre.

La A-League, como se denomina la liga de Australia, tiene 21 años de fundación, siendo el Sydney FC el cuadro más laureado, aunque no gana el título desde la campaña 2019-20.