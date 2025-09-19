Últimas Noticias
Barreto lo tiene en la mira: FPF envió carta de reserva a Bayern Munich por Felipe Chávez

Felipe Chávez anotó doblete en Bayern Munich en duelo ante el Chelsea.
Felipe Chávez anotó doblete en Bayern Munich en duelo ante el Chelsea. | Fuente: Bayern Munich - Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Felipe Chávez, de Bayern Munich, podría debutar en la Selección Peruana absoluta en el próximo amistoso ante Chile.

Este viernes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó a Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana tras la salida de Óscar Ibáñez.  El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores asumirá la conducción de la bicolor en los próximos amistosos programados para las fechas FIFA de octubre y noviembre.

La idea desde la Videna es que se inicie una renovación en la Selección Peruana y uno de los nombres que maneja Manuel Barreto es la de Felipe Chávez, que nació en Alemania hace 18 años y que cuenta con raíces peruanas.

RPP pudo conocer que la FPF envió una carta de reserva a Bayern Munich por Felipe Chávez de cara al amistoso contra Chile, que se disputrará en la ciudad de Concepción en la fecha FIFA de octubre.

"En los últimos días, funcionarios de la Federación hablaron con el jugador del Bayern Múnich y la idea inicial es considerarlo. Ya se dio el primer paso", apuntó el periodista Kevin Pacheco.

Chávez, de 18 años, ya debutó con el primer equipo de Bayern en el triunfo sobre el Grasshopper en el cierre de la pretemporada de los 'bávaros'.

Hoy Felipe Chávez está enfocado en sumar minutos en la Bundesliga o en el Bayern II, en el cual anotó un doblete esta semana. Sucedió en el triunfo por 2-1 sobre el Chelsea por la UEFA Youth League.

Tags
Felipe Chávez Bayern Munich Selección Peruana Manuel Barreto Selección de Chile

