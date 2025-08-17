Erick Noriega no llegará solo: Gremio cerró la incorporación del talentoso volante Arthur Melo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Erick Noriega no será el único futbolista que llegará a Gremio la próxima semana. Globoesporte confirmó que el Tricolor cerró el fichaje de Arthur Melo, quien supo jugar en Barcelona, Juventus y Liverpool.

De acuerdo con el medio brasileño, el volante de primera línea firmó un contrato de un año y medio y se espera que llegue a Porto Alegre el miércoles, luego que se desvincule de la Juventus, dueño de su pase.

Así, Arthur vivirá su segunda etapa en Gremio, tras su salida en el año 2017. Como se recuerda, en esa temporada se consagró campeón de la Copa Libertadores y fue vendido a Barcelona por 33 millones de euros, siendo la venta más alta el club.

Arthur previo a su regreso a Gremio

Arthur empezó su carrera en Gremio en el año 2015. Tras cuatro temporadas, firmó por el Barcelona, donde solo estuvo dos años.

En 2020, el club catalán lo traspasó a la Juventus. En Italia, jugó más de 30 partidos en sus dos primeras temporadas. Pero, fue perdiendo su puesto.

En el 2022, fue cedido al Liverpool, donde solo jugó un partido. Posteriormente, llegó a la Fiorentina y después Girona. Su último partido fue el 25 de mayo, en una derrota ante el Atlético de Madrid.