Erick Noriega será del 'tricolor': Alianza Lima llegó a acuerdo con Gremio por la venta del 'Samurái'

El ‘Samurái’ toma un nuevo destino. Erick Noriega se convertirá en nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre tras el acuerdo alcanzado con Alianza Lima este sábado por la venta del mediocampista nacional.

Hasta La Victoria llegó en las últimas horas la propuesta formal de Gremio por el fichaje de Erick Noriega, un monto que superaba la cláusula de salida del futbolista. Ante esa oferta, Alianza Lima evaluaba la salida de uno de sus mejores jugadores de la temporada y finalmente se llegó a un acuerdo definitivo por la transferencia.

Erick Noriega será jugador de Gremio

Erick Noriega, quien en abril pasado extendió su contrato hasta el 2028 tras sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores con los blanquiazules, seguirá su carrera en el Brasileirao.

El trato de club a club es que Gremio pagará una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80 % de los derechos de Noriega. El porcentaje restante lo conservará Alianza Lima.

Tras alcanzar el acuerdo, la firma oficial del también integrante de la Selección Peruana con su nuevo club se dará en los próximos días y el viaje a Brasil.

Erick Noriega está concentrado con Alianza Lima para enfrentar a ADT este sábado por la sexta fecha del Torneo Clausura. Este cotejo será el último que dispute con los íntimos en Matute. Por definirse está si tendrá aún al volante entre sus filas para afrontar el próximo miércoles a Universidad Católica en Quito por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana y la visita a Universitario por el clásico en el estadio Monumental, el domingo 24 de agosto.

Alianza Lima vende a Erick Noriega

Con Noriega, Alianza Lima vuelve a ser protagonista en la venta de futbolistas al exterior, siendo el principal club de la Liga1 en exportar en los últimos años. En el periodo reciente emigraron el extremo Kevin Serna y el defensa Juan Pablo Freytes, ambos con destino al Fluminense de Brasil.

Erick Noriega pasó por las divisiones menores de Alianza Lima, perteneciendo a la categoría 2001. Dejó el club debido a que su familia se trasladó a Japón.

En el fútbol nipón buscó oportunidades para seguir su carrera, encontrando un lugar en el Shimizu S-Pulse. Sus buenas actuaciones en este equipo le abrieron las puertas de la selección Sub 19 de Japón, con la que disputó algunos partidos amistosos

Retornó al Perú en 2023 con la Universidad San Martín, en la Liga2. Siendo clave en la campaña de los santos, fue convocado a la Selección Peruana para la categoría Sub 23, siendo la figura del elenco en el Preolímpico. Tras ello llegó a la Liga1 con Comerciantes Unidos y solo unos partidos bastaron para que Alianza Lima apueste por incorporarlo.

Erick Noriega llegó a la tienda blanquiazul para el Clausura 2024 y de inmediato se ganó la titularidad, siendo fundamental en la defensa y el mediocampo. Este año cuenta con 34 partidos, teniendo en su historial los partidos en los que destacó ante Gremio en la Copa Sudamericana, el que será su nuevo elenco.