Pedro Gallese interesa en Uruguay: ¿qué club grande lo tiene en la mira según la prensa charrúa?

Pedro Gallese dejó Orlando City después de seis temporadas.
Pedro Gallese dejó Orlando City después de seis temporadas. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa de Uruguay remarca que Pedro Gallese está en la órbita de uno de los clubes más grandes de ese país.

Pedro Gallese, de momento, no cuenta con equipo tras su salida de Orlando City, en donde jugó la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, Peñarol entra en escena por el peruano.

Resulta que la prensa charrúa da cuenta del interés de Peñarol en contar con los servicios de Pedro Gallese. Sebas Giovanelli, de La Mañana del Fútbol, reportó sobre lo que busca el cuadro uruguayo con el guardameta que tiene pasado en Alianza Lima, Juan Aurich y Tiburones Rojos de Veracruz.

"Me dijeron hoy el nombre de Gallese. Es una opción", fue lo que dijo Giovanelli en el programa en mención. El arquero tiene chances de jugar, por primera vez, en la liga uruguaya.

En Orlando City, Pedro Gallese ganó la US Open Cup.
En Orlando City, Pedro Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: se

¿Pedro Gallese rumbo a Peñarol?

No obstante, el popular 'Pulpo' -internacional con la Selección Peruana- no es la primera alternativa que maneja el cuadro 'carbonero'.

"La primera opción de Diego Aguirre (director técnico) es Washington Aguerre. El golero peruano es el segundo que interesa, si no se da la llegada de Aguerre", es lo que añade, por su parte, el periodista Federico Buysan vía X.

En su momento, Pedro Gallese fue vinculado a Universitario, pero el portero tiene la idea de mantenerse en el fútbol del extranjero.

"Lo de la ‘U’ lo habla la prensa. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero si no aparece algo similar, obviamente no descarto volver al Perú. No estoy ansioso, quiero esperar que pasen los amistosos de la Selección", sostuvo a inicios del mes de noviembre.

¿Cómo quedó Peñarol en la liga uruguaya este año?

Hay que tener en cuenta que el Peñarol es el actual subcampeón de la liga uruguaya de primera división. El club interesado por Pedro Gallese empató la ida de la gran final ante Nacional 2-2, en tanto que en la vuelta cayó 1-0. Perdió 3-2 en el acumulado.

Pedro Gallese Peñarol Liga Uruguaya

