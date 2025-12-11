Pedro Gallese interesa en Uruguay: ¿qué club grande lo tiene en la mira según la prensa charrúa?

En Orlando City, Pedro Gallese ganó la US Open Cup. | Fuente: se

¿Pedro Gallese rumbo a Peñarol?

No obstante, el popular 'Pulpo' -internacional con la Selección Peruana- no es la primera alternativa que maneja el cuadro 'carbonero'.

"La primera opción de Diego Aguirre (director técnico) es Washington Aguerre. El golero peruano es el segundo que interesa, si no se da la llegada de Aguerre", es lo que añade, por su parte, el periodista Federico Buysan vía X.

En su momento, Pedro Gallese fue vinculado a Universitario, pero el portero tiene la idea de mantenerse en el fútbol del extranjero.

"Lo de la ‘U’ lo habla la prensa. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero si no aparece algo similar, obviamente no descarto volver al Perú. No estoy ansioso, quiero esperar que pasen los amistosos de la Selección", sostuvo a inicios del mes de noviembre.

¿Cómo quedó Peñarol en la liga uruguaya este año?

Hay que tener en cuenta que el Peñarol es el actual subcampeón de la liga uruguaya de primera división. El club interesado por Pedro Gallese empató la ida de la gran final ante Nacional 2-2, en tanto que en la vuelta cayó 1-0. Perdió 3-2 en el acumulado.