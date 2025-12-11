Pedro Gallese interesa en Uruguay: ¿qué club grande lo tiene en la mira según la prensa charrúa?

Pedro Gallese, de momento, no cuenta con equipo tras su salida de Orlando City, en donde jugó la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, Peñarol entra en escena por el peruano.
Resulta que la prensa charrúa da cuenta del interés de Peñarol en contar con los servicios de Pedro Gallese. Sebas Giovanelli, de La Mañana del Fútbol, reportó sobre lo que busca el cuadro uruguayo con el guardameta que tiene pasado en Alianza Lima, Juan Aurich y Tiburones Rojos de Veracruz.
"Me dijeron hoy el nombre de Gallese. Es una opción", fue lo que dijo Giovanelli en el programa en mención. El arquero tiene chances de jugar, por primera vez, en la liga uruguaya.