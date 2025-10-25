¡Golazo! La excelente definición de Luis Ramos que le dio el triunfo a América de Cali sobre Junior [VIDEO]

El delantero peruano Luis Ramos volvió a anotar. Esta vez, le dio el triunfo a América de Cali por 2-1 ante Junior de Barranquilla, en choque correspondiente a la fecha 17 del Torneo Finalización de la Liga BetPlay Dimayor.

El Estadio Francisco Rivera Escobar del Valle del Cauca fue testigo de un vibrante partido. Las ocasiones de gol en ambos equipos eran una constante, pero fue Ramos que desniveló las acciones en la recta final.

A los 86 minutos, América de Cali sorprendió con un rápido contragolpe con Cristian Barrios, que se proyectó por la banda derecha hasta que dio un buen servicio a Ramos, que ya en el área rival, ejecutó un remate de derecha que venció la resistencia del arquero Mauro Silveira.

El portal Sofascore le puso 6.5 de puntaje al exjugador de Cusco FC, que arrancó las acciones y de consolida en el popular equipo colombiano, que llegó a los 23 puntos y se acerca de meterse a los ocho mejores.

Los números de Luis Ramos

El también delantero de la Selección Peruana llega a 9 goles en el torneo y 12 en total desde que viste camiseta escarlata este 2025.