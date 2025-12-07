No la pasa bien: el Copenhague, de Marcos López, perdió y cae en la tabla de la liga danesa

Con Marcos López en cancha, Copenhague alargó su caída en la clasificación de la Liga de Dinamarca al perder en el Parken Stadium contra el Sonderjyske (0-2).

Este partido del Copenhague fue por la decimocuarta jornada de la competición, previa a la visita al estadio de La Cerámica el miércoles para enfrentarse al Villarreal en la fase liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Jacob Neestrup encajó su tercera derrota en los cuatro últimos encuentros y cae a la quinta posición. El Copenhague no la pasa nada bien en el corto plazo tanto a nivel local como internacional.

Copenhague pierde terreno en la liga danesa.Fuente: FC Copenhague

El presente de Copenhague

La tienda de Copenhague, en donde es titular Marcos López, fue superada por su rival que abrió el marcador en el minuto 43, por medio del macedonio Lirim Qamili y que amplió su ventaja justo antes del descanso, con el anotado por Kristall Ingason.

Careció de capacidad de reacción el Copenhague que en la Liga de Campeones está fuera de los veinticuatro primeros puestos y que ha ganado solo uno de los cinco partidos que ha jugado, con tres derrotas y un empate.

Copenhague está ahora a un punto del cuarto puesto que le ha arrebatado el Sonderjyske y a doce del líder, el Aarhus. El miércoles visita al Villarreal en la sexta sesión europea.

Además, tras jugar frente al Villarreal en territorio español, se le vienen cotejos ante Esbjerg, Napoli, FC Barcelona, Midtylland, Nordsjaelland y el Odense BK.