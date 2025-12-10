Al minuto de juego: Marcos López dio asistencia para gol de Copenhague en la Champions League [VIDEO]

Copenhague, club en el que juega el lateral izquierdo peruano Marcos López, tiene una irregular temporada a nivel local e internacional. Así, este miércoles jugó de visita ante Villarreal por la fecha 6 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26.

De inicio, el Copenhague fue con todo por la apertura en el marcador y la consiguió tan solo en el minuto de juego. La jugada del tanto del elenco danés en el Estadio de La Cerámica vino por medio de una asistencia de parte de Marcos López desde el sector izquierdo.

A López le dieron un pase por el lado en mención y no la pensó dos veces al ver a uno de sus compañeros bien posicionado en el área del popular 'Submarino amarillo'.

Así fue la asistencia de Marcos López para el Copenhague. | Fuente: ESPN

La pelota llegó de inmediato al noruego Mohamed Elyounoussi, quien definió en primera en la portería del cuadro español.

El momento de Copenhague y Marcos López

El pasado fin de semana, Copenhague alargó su caída en la clasificación de la Liga de Dinamarca al perder en el Parken Stadium contra el Sonderjyske (0-2).

Este partido fue por la decimocuarta jornada de la competición, previo a la visita al Estadio de La Cerámica para enfrentarse al Villarreal en la fase liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Jacob Neestrup había encajado su tercera derrota en los cuatro últimos encuentros y cayó a la quinta posición. Copenhague no la pasa nada bien en el corto plazo tanto a nivel local como internacional.

Hay que tener en cuenta que el contrato del jugador peruano con su conjunto es hasta mediados del año 2029. Le tienen confianza para quedarse a largo plazo.