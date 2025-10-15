No alcanzó: Pakistán, que dirige Nolberto Solano, empató con Afganistán y fue eliminado rumbo a la Copa Asiática

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nolberto Solano es el director técnico de Pakistán y su debut fue el pasado jueves con un 0-0 frente a Afganistán en el marco de la clasificación a la Copa Asiática 2027.

Es así que el último martes llegó el segundo partido de Nolberto Solano al frente de la Selección de Pakistán. Fue otra vez frente al elenco afgano, y si bien quedó igualado nuevamente, en esta ocasión el marcador se movió al quedar 1-1.

Mahboob Hanifi, tan solo a los 5 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el cuadro de Afganistán el cual sorprendió a los dirigidos por Solano, quien tiene pasado como DT de Universitario de Deportes.

Solano y la Selección de Pakistán

Sin embargo, a poco del final de la primera parte, Etzaz Hussain encontró la paridad para el conjunto pakistaní (29').

Este tanto fue el primero de 'Nobby' al mando del seleccionado en mención. No obstante, el mismo no sirvió de mucho ya que su conjunto fue eliminado.

En lo que respecta a la tabla de posiciones de la clasificación a la próxima Copa Asiática, la Selección de Pakistán marcha en el último lugar del Grupo E con solo dos unidades, a 10 puntos del líder Siria.

Le quedan un par de cotejos para despedirse de la mejor manera en el certamen y los mismos serán contra el cuadro sirio y Myanmar en el mes de noviembre.

Nolberto Solano se había motivado en Pakistán

Antes de su debut, Nolberto Solano indicó que su primer objetivo es hacer de Pakistán un equipo competitivo y luego tentar la clasificación a la Copa Asiática.

"Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán: 'Tres puntos en la bolsa'. ¡No! Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten. Tenemos un par de partidos por delante; estamos trabajando muy duro para que Pakistán se clasifique para la Copa Asiática. Eso será fantástico para todos", dijo.