Pedro Gallese apunta a salir de Orlando City: no hay acuerdo para renovar contrato

Pedro Gallese es el referente en la portería de Orlando City. Sin embargo, el futuro del arquero peruano en el elenco de la Major League Soccer (MLS) hacia la temporada 2026 no está asegurado.

Resulta que el periodista Alonso Contreras, experto en la actualidad de la MLS, da cuenta por medio de sus redes sociales que la continuidad de Pedro Gallese en Orlando City no es 100 % segura. Ambas partes no llegan a un punto medio para extender el vínculo, el cual acaba a fines del presente año.

"Gallese aún no alcanza la cifra que busca para renovar con Orlando. Las negociaciones están lejos de cerrarse y varios clubes de la MLS preguntan por su situación", es lo que indica en X respecto al guardameta.

The 2025 Lions 🦁 pic.twitter.com/mtJ2Lhmfgo — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 28, 2025

Lo que se dice de Pedro Gallese

Incluso, reporta que es muy cumplicado que el internacional con la Selección Peruana, de pasado en Alianza Lima, firme un nuevo contrato.

"El futuro del capitán peruano está lejos de Orlando", es lo que añade. Se vienen semanas claves en relación al futuro del popular 'Pulpo' en tierras norteamericanas.

Hay que tener en cuenta que Pedro Gallese llegó a Orlando City, que actualmente dirige el DT Óscar Pareja, procedente de Alianza. Anteriormente, pasó por clubes como la Universidad San Martín, Atlético Minero, Juan Aurich y Veracruz.

Además, hasta el momento, ha ganado un título con la camiseta de Orlando City. Este fue la US Open Cup en la campaña 2022.

Gallese, sin actividad en lo que resta de campaña

La temporada 2025 de Orlando City llegó a su fin hace una semana en lo que fue la derrota 3-1 a manos de Portland Timbers en el Wild Card, rumbo los playoffs de la MLS.

En lo que tiene que ver con la temporada regular, el equipo de Pedro Gallese -en donde también está el volante peruano Wilder Cartagena- quedó en el noveno lugar de la Conferencia Este con 53 puntos.