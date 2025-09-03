Amargo debut para Nolberto Solano: perdió 8-1 ante Irak en su primer partido como DT de Pakistán Sub 23

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Reto fuera de tierras peruanas. Nolberto Solano, en el pasado mes de julio, recibió la chance de ser el nuevo director técnico de la Selección de Pakistán Sub 23, aunque su debut no fue el mejor.

Sucede que la Selección de Pakistán Sub 23, en su primer cotejo oficial con Nolberto Solano como entrenador, cayó de manera estrepitosa 8-1 contra su similar de Irak. El cotejo fue en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias a la Copa Asiática de la categoría.

Las cosas no empezaron de la mejor manera para el equipo de Solano. Y es que a los 33 minutos del primer tiempo Amoori Faisan puso por delante al conjunto iraquí.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Full Time 🇮🇶 8 - 1 🇵🇰 pic.twitter.com/5BAs8sKe0r — Pakistan Football Federation (@TheRealPFF) September 3, 2025

Pakistán no tuvo un buen debut con Nolberto Solano

Es más, el también exjugador de la Selección Peruana -que formó parte del comando técnico de Ricardo Gareca en la bicolor- fue expulsado por reclamar un penal.

Posteriormente, en el 48', Ali Jasim estiró la diferencia, mientras que el descuento se dio en el 64' por medio de un tiro desde los doce pasos.

Pese a que la ventaja se redujo, llegaron dos goles más de Jasim en contra del cuadro que dirige Nolberto Solano. Ahmed Aiad, Dhulfiqar Younis Al Imari y Ali Sadiq sentenciaron el marcador final para la escuadra iraquí sobre el elenco de Pakistán.

Ahora, al elenco de 'Nobby' se le viene la segunda jornada en la que jugará contra Camboya. Es ganar sí o sí para pensar en la siguiente ronda del campeonato.

La llegada de Nolberto Solano a Pakistán

En su momento, el paso de Nolberto Solano a la Selección de Pakistán Sub 23 generó gran expectativa en la prensa de ese país.

"La Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) tiene grandes planes para el fútbol en el país y con una población de más de 250 millones, además de todas las comunidades paquistaníes en todo el mundo, el potencial está ahí para que todos lo vean", sostuvo en su presentación.