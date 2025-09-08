Últimas Noticias
¡Oficial! Se definió el estadio para partido de Alianza vs U. de Chile por vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima jugará a ida y vuelta contra la U de Chile.
Alianza Lima jugará a ida y vuelta contra la U de Chile. | Fuente: Club Alianza Lima/Universidad de Chile
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Ya hay recinto para la revancha de Alianza Lima contra U. de Chile por cuartos de la Copa Sudamericana 2025. Será fuera de Santiago sin público.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En lo que tiene que ver con los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima jugará contra la U. de Chile buscando su pase a las semifinales del campeonato.

La vuelta del duelo de Alianza Lima frente a la Universidad de Chile tendrá a la tienda chilena cerrando la llave y ya se tiene al estadio definido para este cotejo. El recinto es el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

Así lo dio cuenta la misma Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por medio de sus redes sociales. El máximo ente del fútbol sudamericano también reportó sobre la programación de todos los cotejos de cuartos de la Sudamericana, con la participación de Alianza.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Se viene el Alianza Lima vs U. de Chile

"¡El fixture de cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana! La gran conquista", es lo que indicaron en Facebook, Instagram y X.

Hay que tener en cuenta que este cotejo en tierras chilenas será a puertas cerradas debido a la sanción que le aplicó Conmebol al 'Romántico viajero' por los hechos violentos que se dieron en la vuelta de octavos contra Independiente en Avellaneda.

Además, la decisión de llevar el partido de la U. de Chile ante Alianza Lima en Coquimbo se debe a que el Estadio Nacional de Santiago no está disponible debido a la realización del Mundial Sub 20.

El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tiene una capacidad para 18 750 espectadores y allí hace de local el Coquimbo Unido, actual líder de la liga chilena de primera división.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs U. de Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio: Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Vuelta

U. de Chile vs Alianza Lima

  • Fecha: 25 de septiembre
  • Hora: 7:30 p.m. hora peruana
  • Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Chile)

Tags
Alianza Lima U. de Chile Copa Sudamericana

