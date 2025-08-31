Últimas Noticias
Comentarista de ESPN le cambió de nacionalidad a Oliver Sonne en duelo contra Manchester United [VIDEO]

Oliver Sonne, jugador de Burnley.
Oliver Sonne, jugador de Burnley. | Fuente: Instagram - Composición
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

En la transmisión en vivo del partido de Manchester United vs Burnley se olvidaron que Oliver Sonne era peruano.

Con Oliver Sonne, Burnley perdió 3-2 ante Manchester United por la tercera jornada de la Premier League temporada 2025-26. El equipo del defensa de la Selección Peruana luchó por mantener la igualdad, pero en la recta final del partido cayó tras el gol del portugués Bruno Fernandes de penal.

Manchester United tuvo que esmerarse al máximo para superar a Burnley, cuyo entrenador Scott Parker decidió el ingreso de Sonne en el minuto 82 en lugar de Bruun Larsen.

El lateral danés-peruano fue protagonista de un hecho curioso, ya que el comentarista de ESPN Marcelo Espina confundió su nacionalidad y en repetidas ocasiones lo llamó "el francés" durante la transmisión del compromiso.

El analista apuntó: “El ingresado, el número 22, francés, Sonne se fue sobre la derecha en el lugar de Larsen, pero es más de marca, defensivo”.

Hay que indicar, que Sonne llegó a este partido tras anotar el gol del triunfo de Burnley ante Derby Conty en la Carabao Cup 2025.

Ahora, el futbolista de 24 años alistará sus maletas para integrarse a la bicolor de cara a los duelos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Manchester United vs Burnley
Manchester United vs Burnley. | Fuente: ESPN

Manchester United vs Burnley: así arrancaron en la Premier

Manchester United: Bayindir; Diallo, Yoro (Mazraoui, m.85, De Ligt, Shaw, Dalot; Casemiro (Sesko, m.72), Fernandes; Mbeumo, Mount (Mainoo, m.46) y Cunha (Zirkzee, m.31).

Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal (Worrall, m.83), Esteve, Hartman; Ugochukwu (Laurent, m.76), Cullen, Mejbri (Tchaouna, m.65); Anthony, Bruun Larsen (Sonne, m.83) y Foster.

