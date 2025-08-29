Con Oliver Sonne, Manchester United vs. Burnley: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 3 de la Premier League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan este sábado 30 de agosto, en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 3 de la Premier League 2025-26 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Desde que Ruben Amorim asumió el cargo de entrenador, después de su impacto en el Sporting de Portugal, el Manchester United tan solo ha sumado 28 de los 87 puntos por los que han competido en la Premier League. Solo un 32 % de efectividad.

En esta temporada, su inicio de un punto de seis posibles alimenta la preocupación, disparada por el ridículo en la EFL Cup en Grimsby ante un rival de cuarta categoría y que lo eliminó en los penales.

Así recibirá el Manchester United a un Burnley que busca cerrar una semana redonda. La fecha pasada logró su primera victoria en el retorno a la Premier con el 2-0 al Sunderland y le ganó al Derby County para avanzar en la EFL Cup, con el peruano Oliver Sonne convirtiendo el gol de la clasificación en los descuentos.

Manchester United vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 3 de Premier League 2025?

Burnley consiguió su primer triunfo de la Premier League en la jornada pasada al imponerse por 2-0 al Sunderland y a mitad de semana avanzó a la ronda 3 de la EFL Cup, venciendo 2-1 a Derby County con gol de Oliver Sonne.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Burnley EN VIVO por la fecha 3 de Premier League 2025?

El partido de Burnley ante Manchester United, por la fecha 3 de la Premier League 2025-206, está programado para el sábado 30 de agosto en Old Trafford, de la ciudad de Mánchester (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 74 000 espectadores, aproximadamente.

In all its glory 🤌 pic.twitter.com/K6wuS0Enk3 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) August 27, 2025

¿A qué hora juegan Manchester United vs Burnley EN VIVO por la Premier League 2025?

En Perú , el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 09:00 a.m.

, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 09:00 a.m. En Inglaterra , el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 09:00 a.m.

En Ecuador, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 09:00 a.m.

En Chile, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Bolivia, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Venezuela, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En Argentina, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 11:00 a.m.

En Brasil, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 11:00 a.m.

En Uruguay, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 11:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 08:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 10:00 a.m.

En España, el partido Manchester United vs. Burnley comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Manchester United vs Burnley EN VIVO por TV?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el Perú y en Sudamérica por TV a través de la señal de ESPN, mientras que vía streaming va por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Caliente TV. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Manchester United vs Burnley: alineaciones posibles con Sonne

Manchester United: Altay Bayindir; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.

Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estéve, Quilindschy Hartman; Hannibal Mejbri, Josh Cullen ©, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Lyle Foster.

Manchester United vs Burnley: ¿Cuánto pagan las apuestas por un gol de Sonne?

Casa de Apuestas Gol Sonne DoradoBet 15.00 Betano 19.50 Apuesta Total 15.00