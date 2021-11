Paolo Guerrero y los detalles de la reunión con Boca Juniors en Lima | Fuente: AFP / Boca

"Todavía no está en mis planes regresar a Alianza Lima. Soy hincha de Alianza a muerte, pero todavía no está en mis planes".

Con ese énfasis, Paolo Guerrero sentenció en los últimos días posibilidad alguna de regresar al conjunto blanquiazul para la temporada 2022, a pesar de la intención del cuadro de La Victoria por su incorporación o el factor del mismo Jefferson Farfán.

Próximo a cumplir 38 años, Paolo Guerrero no planea jugar en el siguiente curso por Alianza Lima, pues el delantero considera sentirse en condiciones para todavía mantenerse en el extranjero y, desde luego, formar parte de la Selección Peruana.

¿Dónde jugará el ‘9’? Luego de rescindir contrato con Internacional de Porto Alegre, su nombre fue relacionado a elencos de Brasil y Argentina. De esta última liga surgió concretamente el nombre de Boca Juniors, cuadro al que ya se le vinculó en otros momentos de su carrera.

Paolo Guerrero quedó como agente libre tras rescindir con Inter de Porto Alegre | Fuente: Selección Peruana

Paolo Guerrero, Boca y la reunión en Lima

“Siempre interesó”, señaló en entrevista con ‘Fútbol como Cancha’ el periodista Tato Aguilera, que cubre el día a día del elenco ‘xeneize’ entorno a un eventual fichaje de Paolo Guerrero.

Efectivamente, esta semana se produjo una reunión en Lima que involucró por una parte al futbolista y al club argentino.

Paolo Guerrero está en la capital desde hace tres semanas para recuperarse de molestias en su rodilla derecha, incluso trabaja en Videna bajo la supervisión del comando técnico de la Selección Peruana.

Así, se produjo una reunión en el Hotel Westin, donde por un lado participó el departamento médico de la Selección y por el otro estuvo Jorge ‘El Patrón’ Bermúdez, miembro del Consejo de Boca Juniors, siendo la razón de la cita la de conocer la situación médica del delantero.

Cabe apuntar que Paolo Guerrero sufrió en agosto del 2020 la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, lo que lo tuvo por un periodo de inactividad de siete meses. El 'Depredador' volvió a las canchas en marzo de este año con Inter, pero no llegó a completar un partido completo en su escuadra. Solo jugó los 90 minutos en dos cotejos con Perú en las Eliminatorias, pero dicha exigencia llevó a que no pueda cargar con la misma intensidad en los jugos siguientes donde podría haber actuado.

No obstante, RPP pudo conocer que Guerrero no participó de dicha reunión en Lima y fuentes de su entorno apuntan a que no hubo acercamiento directo hacia el futbolista desde Boca, pese a encontrarse en la ciudad. Asimismo, indicaron que el actual vicepresidente ‘xeneize’, Juan Román Riquelme, tiene el teléfono directo de Paolo, mas no ha existido comunicación referente a su posible fichaje de cara al siguiente curso. La única vez que conversaron ocurrió en 2019, cuando también estaba en la mira de la institución.

Sin tener, por ahora, algo concreto respecto a su futuro, Paolo Guerrero continuará trabajando en su proceso de recuperación en la Videna, apuntando principalmente a volver a la Selección Peruana que se jugará su clasificación al Mundial Qatar 2022. El mismo goleador histórico de la 'bicolor' descartó llegar a tope para los choques entre enero y febrero contra Colombia y Ecuador, pero se enfoca para estar en condiciones para las fechas finales de las Eliminatorias en marzo, frente a Uruguay y Paraguay.

Así fue el último gol de Paolo Guerrero en Internacional | Fuente: Sport Premiere





