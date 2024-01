¿Pedro Gallese a Argentina? Estudiantes de La Plata está tras los pasos del 'Pulpo'

Pedro Gallese es de los futbolistas de la Selección Peruana con más regularidad en su club durante los últimos años. Titular y figura indiscutible del Orlando City, al punto de que su rendimiento lo coloca como uno de los mejores guardametas de todo el torneo estadounidense.

El arquero se encuentra claramente establecido en el elenco de Florida, con el que todavía mantiene contrato, sin embargo, una posibilidad de cambio de aires le aparece en el horizonte con el interés que despertó en Estudiantes de La Plata del fútbol argentino.

Pedro Gallese en la mira de Estudiantes

Estudiantes busca arquero para la temporada 2024 tras el retiro del histórico Mariano Andújar, quien se convirtió en el portero que más veces defendió al ‘Pincha’. Fue el dueño del arco en los últimos 9 años.

El conjunto argentino tenía en agenda al guardameta chileno Brayan Cortés, pero este continuará en las filas de Colo Colo. Así, depositó su interés en Pedro Gallese, por quien el club se contactó con su entorno hace dos semanas, según pudo saber RPP.

La operación no avanzó más desde ese diálogo, pero hasta el momento Estudiantes de La Plata no ha fichado aún al que será el responsable de la portería. Vale indicar que no es la única alternativa, debido a que la institución también ha indagado por Álvaro Montero, jugador del Millonarios de Colombia y que ha sido citado al seleccionado de su país.

Pedro Gallese ha jugado 6 partidos con la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026Fuente: Selección Peruana

¿Gallese se marcha a Argentina?

Pedro Gallese llegó al Orlando City de Estados Unidos para el 2020, tras un año vistiendo los colores de Alianza Lima. De inmediato se ganó la titularidad y después de cuatro campañas cuenta con 89 partidos disputados de forma oficial.

Su vínculo con el elenco de la MLS es hasta el 2024, donde se encuentra entre los futbolistas con mejor valorización en el mercado y también con salario más alto. Pero este detalle no sería un impedimento para las pretensiones de Estudiantes.

El cuadro ‘Pincharrata’, campeón de la Copa Argentina 2023 y clasificado a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, tuvo un gran ingreso en el último mercado al hacerse de un aproximado de 20 millones de dólares, siendo la principal venta la del delantero Benjamín Rollheiser al Benfica de Portugal por 9.5 millones.

Debido a esa venta al exterior, Estudiantes tendrá hasta el 9 de febrero para cubrir una de las plazas en su plantilla, principalmente para el lugar de arquero, donde gusta mucho el peruano Pedro Gallese.

