Ricardo Gareca opinó sobre Piero Quispe en Sydney FC: "Antes era impensado emigrar a esos lugares"

Ricardo Gareca volvió a hablar este lunes y le respondió a Jean Ferrari. Afirmó que es el técnico que más dirigió a la Selección Peruana, pero en opinión del director general de fútbol de la FPF no puede opinar al respecto.

"No sé puntualmente lo que dijo y tampoco me interesa (sobre las declaraciones de Jean Ferrari). En estos momentos, es un momento difícil y estoy pensando seriamente no hablar más de la selección", afirmó.

Un tema que también opinó fue sobre las decisiones de los jugadores de la Selección Peruana en fichar en clubes 'éxóticos', como es el caso de Piero Quispe, que dejó los Pumas de México por el Sydney FC de Australia.

"Antes era impensado emigrar a esos lugares. En mi época el mercado era más cerrado y complicado. La mayoría de jugadores sudamericanos apuntaba al fútbol brasileño o se quedaban en el fútbol argentino", apuntó al programa 'Doble punta'.

No criticó a Quispe, pero le parece extraño su apuesta. "No era usual ir a Australia o a esos destinos por la lejanía y como te digo el mercado no era tan abierto como hoy. Ahora hay muchas opciones para crecer", agregó.

Ricardo Gareca recordó derrota contra Australia

Ricardo Gareca indicó que Australia le ganó "en buena ley" a Perú en el repechaje rumbo al Mundial 2022.

"¿Qué más se puede hacer? Perdimos, nos ganaron en buena ley por penales, mala suerte. Acá caló en lo más hondo, dolió muchísimo, igual que a nosotros. Son las consecuencias de una derrota y la asumimos. Nosotros más que nadie queríamos ir. Le echaron la culpa al avión... Había una parte privada y otra donde iban dirigentes y gente. Se vendió lo que se debía por el tema de los costos. Yo no manejo nada en ese aspecto", concluyó.