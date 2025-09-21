Últimas Noticias
Con bombos y platillos: Piero Quispe tuvo impresionante recibimiento en el Sydney FC [VIDEO]

Piero Quispe jugará una temporada en el Sydney FC.
Piero Quispe jugará una temporada en el Sydney FC. | Fuente: Sydney FC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Piero Quispe, en las próximas horas, se sumará a la pretemporada del Sydney FC.

Una nueva aventura. Piero Quispe, para la temporada 2025-26, dejó la tienda de Pumas en condición de préstamo para defender la camiseta del Sydney FC, de la primera división australiana.

Justamente, el pasado viernes Piero Quispe viajó desde suelo peruano hacia Australia para sumarse a la pretemporada del Sydney FC. A su llegada, el volante ofensivo peruano fue recibido a lo grande con bombos y platillos por parte de fanáticos nacionales que viven en territorio australiano.

"Quispe ha llegado", es lo que indican las redes sociales del nuevo conjunto de Quispe, el cual es parte de la A- League Men.

La llegada de Piero Quispe a Sydney

A su arribo el internacional con la Selección Peruana, quien tiene pasado en Universitario, declaró de manera breve a la prensa australiana.

Además, se dio un tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotos con sus compatriotas, en modo de agradecimiento por el cálido recibimiento.

Hay que tener en cuenta que, previo a su salida de la ciudad de Lima, Piero Quispe se mostró optimista de lo que será su nuevo reto en el Sydney. Va con todo.

"Feliz por la oportunidad. Estoy muy motivado de ir a hacer las cosas bien por Australia, con la bendición de Dios a romperla. Muchos piensan que el fútbol es fácil allá, pero es competitivo, por eso también que lo escogí", sostuvo el también el futbolista que pertenece al Pumas UNAM.

Piero Quispe sin un referente en Sydney FC

A mitad de la presente semana, el Sydney FC reportó la salida del delantero Douglas Costa, exjugador de clubes como Juventus, Bayern Munich y Gremio de Porto Alegre.

"Sydney ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de Douglas Costa, por lo que el extremo no viajará a Australia. Asuntos legales y personales en curso en su país han impedido su salida", mencionaron por medio de un comunicado.

Piero Quispe Sydney FC

