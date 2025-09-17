Últimas Noticias
Piero Quispe no lo tendrá al lado como figura: Sydney FC reportó la salida de uno de sus cracks

Piero Quispe, en el Sydney FC, jugará por primera vez fuera de América.
Piero Quispe, en el Sydney FC, jugará por primera vez fuera de América. | Fuente: Pumas UNAM
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El Sydney FC, club de Piero Quispe, anunció la marcha de uno de sus mejores jugadores porque este no puede salir de su país.

Piero Quispe dejó la camiseta de Pumas y llegó al Sydney FC en condición de préstamo. En ese conjunto apuntaba a jugar al lado del brasilero Douglas Costa, pero esto último no se dará.

Resulta que el Sydney FC, que tendrá a Piero Quispe a lo largo de una temporada, anunció la salida de Douglas Costa. Esto se debe a motivos personales que el delantero zurdo no ha resuelto en su natal Brasil a lo largo de las últimas semanas.

"Sydney ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato de Douglas Costa, por lo que el extremo no viajará a Australia. Asuntos legales y personales en curso en su país han impedido su salida", es lo que indica el club de Quispe por medio de un comunicado en su página web.

Piero Quispe no jugará con Douglas Costa

Posteriormente, dieron algunos detalles de lo que ha sido la marcha del internacional con la Selección de Brasil, quien tiene pasado en Juventus.

"A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, el jugador informó que no hay una luz al final del túnel", es lo que remarcan.

Luego, fue el mismo ahora excompañero de Piero Quispe en el Sydney FC quien lamentó no poder continuar en el primer equipo. Su futuro en el mundo del fútbol, por el momento, es incierto.

"Quiero agradecerle al club por darme la oportunidad de jugar en Australia. Fue un año increíble con el 'Sky Blue'. Siento mucho no poder regresar en este momento debido a los asuntos que debo resolver en casa, pero siempre recordaré con cariño mi tiempo con ustedes", indicó el atacante.

A la espera de Piero Quispe en Sydney

Por otra parte, Piero Quispe aún no se suma a los trabajos de pretemporada en el Sydney FC, conjunto que es dirigido por el director técnico Ufuk Talay.

"Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú. Daré todo por el escudo, aportaré creatividad, pasión al equipo y haré que nuestros seguidores se sientan orgullosos", indicó el exUniversitario de Deportes en el anuncio de su fichaje.

