Llega como figura: Piero Quispe se convertirá en el jugador más valioso de la liga de Australia

Piero Quispe cambiará de equipo. A pesar de ya estar en marcha la temporada en México, en Pumas UNAM decidieron que tenían que dejar libre la plaza de uno de sus futbolistas extranjeros para concretar otro refuerzo y el elegido fue el volante peruano.

El club al que llegará el futbolista de 24 años es el Sydney FC de la liga de Australia. El periodista César Luis Merlo detalló que ya está todo acordado para su salida en condición de préstamo hasta el final de la siguiente temporada.

En lo que va del 2025, Piero Quispe a jugado 33 partidos con Pumas, sumando dos goles y dos asistencias. Si bien ha tenido oportunidades, no contó con el rendimiento consistente que esperó el conjunto felino de un refuerzo.

Piero Quispe rumbo a Australia

El mediocampista que debutó a nivel profesional en las filas de Universitario de Deportes cambiará drásticamente de ámbito. Se unirá al cuadro del país oceánico, pero que en el plano del fútbol forma parte de la confederación asiática.

La liga australiana se llama la A-League, un certamen que cuenta recién con 21 años de fundación. El Sydney FC es el equipo más laureado con 5 títulos, aunque no es campeón desde la temporada 2019-20. En la última campaña terminó en la sétima posición.

La A-League 2025-26 todavía no comienza, aunque el Sydney FC estuvo compitiendo en la Australia Cup, donde fue eliminado en cuartos de final al perder en la tanda de penales.

En el Sydney FC está el extremo brasileño Douglas Costa, anterior seleccionado y con paso por la Juventus o el Bayern Munich.

📹| Piero Quispe remató de gran manera dentro del área poblana para poner el marcador empatado. ⚽️@ClubPueblaMX 1-1 @PumasMX 🎽🆚🐾#Jornada11 #Clausura2025 pic.twitter.com/p2JeTEmQUR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2025

Jugadores más valiosos de la A-League

Piero Quispe se convertirá en una de las principales armas del Sydney FC. De acuerdo con el portal Transfermarkt, el peruano tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros. Esta cifra lo colocará como el futbolista más valioso de la competición.

Aunque Douglas Costa tiene un mayor recorrido internacional, a sus 34 años y producto de las últimas lesiones, su valor actual, según ele citado medio, es de 650 mil dólares, siendo el sétimo de la liga.

Luego de Piero Quispe, el jugador con la ficha más alta es el defensa Marcel Tisserand, de nacionalidad congoleña. Tras su paso por elencos como el Mónaco, Wolfsburgo o Fenerbahce, está actualmente en Sydney FC, con un valor de 1.5 millones de euros.

Continúa en la lista el extremo inglés Joe Lolley del Sydney (1.2 millones), el seleccionado australiano Craig Goodwin del Adelaide United (1 millón), el zaguero australiano Kai Trewin del Melbourne FC (750 mil euros) y el delantero italiano Brandon Borello del Western Sydney (750 mil euros).