Oficial: Manuel Barreto es el nuevo técnico interino de la Selección Peruana

Manuel Barreto también fue gerente deportivo en la 'U'. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Por medio de un comunicado, la Federación Peruana de Fútbol dio cuenta del pase de Manuel Barreto a la dirección técnica de la Selección.

Confirmado. Luego de la salida de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana, Manuel Barreto es el nuevo director técnico interino de la blanquirroja.

Fue por medio de sus redes sociales oficiales que en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciaron que Manuel Barreto será el entrenador del 'equipo de todos'. También, tiene el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la Videna, por lo que su nuevo cargo es de manera temporal.

"El profesor Manuel Barreto ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana (...) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año", indicaron desde la Videna.

En la Federación resaltan a Manuel Barreto

Posteriormente, destacaron los años del también exfutbolista en el deporte rey para que el elenco nacional obtenga sus objetivos en el corto plazo.

"Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro", remarcan.

De otro lado, ratificaron su apoyo a Manuel Barreto para que sus cotejos sean parte de la transición al nuevo DT que se encargará de guiar a la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2030.

"Su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano", añadieron en la FPF.

Los amistosos de Manuel Barreto con Perú

La Selección Peruana tiene pactados amistosos a poco del fin en el presente año, luego de lo que fue su mal desempeño a lo largo de las últimas Eliminatorias.

Así, enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre en el Estadio Gazprom Arena de San Petesburgo. Mientras tanto, chocará ante Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, recinto donde el combinado peruano venció 2-0 a Australia por la fase de grupos del Mundial Rusia 2018.

