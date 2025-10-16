Con Piero Quispe destacado: Sydney FC presentó a su plantel oficial para la temporada 2025-26 en Australia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya tiene minutos. En la pretemporada de la liga australiana, Piero Quispe y el Sydney FC se preparan de la mejor manera para debutar oficialmente.

Así, a modo de previa para la A-League 2025/26, el Sydney FC presentó al plantel de su primer equipo de cara a la próxima temporada y destacó la presencia del volante peruano Piero Quispe. El exmediocampista de Universitario de Deportes, cedido por el Pumas UNAM, usará el dorsal 7 en club celeste.

"El inicio de la Isuzu-UTE A-League ya está aquí con los 'Sky Blues' iniciando la campaña 2025-26 en el primer partido de la temporada como visitantes ante el Adelaide United", fue lo que señaló el equipo de Quispe.

Your first extended squad of the new season is here 📋



And it features a fair few of the new signings 😍



Read More 👉 https://t.co/6XMZ9Lung6#WeAreSydney pic.twitter.com/99O799H4Jw — Sydney FC (@SydneyFC) October 16, 2025

En otro momento, desde el elenco australiano destacaron el fichaje del internacional con la Selección Peruana, quien busca ser titular.

"Se encuentran el nuevo delantero Víctor Campuzano, su compatriota hispanohablante e internacional peruano Piero Quispe, y los nuevos extremos Abel Walatee y Al Hassan Touré, quien se ha recuperado de una lesión en la pantorrilla durante la Copa de Australia", agregan.

El plantel de Sydney FC 2025-26 con Piero Quispe (por orden numérico)

#1 Gus Hoefsloot

#4 Jordan Courtney-Perkins

#5 Alex Grant

#7 Piero Quispe

#8 Wataru Kamijo

#9 Víctor Campuzano

#10 Joe Lolley

#11 Abel Walatee

#12 Harrison Devenish-Meares

#13 Pat Wood

#16 Joel King

#17 Ben Garuccio

#20 Tiago Quintal

#22 Mathias Macallister

#23 Rhyan Grant

#24 Paul Okon Jr

#32 Marcel Tisserand

#35 Al Hassan Toure

#36 Rhys Youlley

#41 Alexandar Popovic

Se viene el debut oficial de Piero Quispe

Este viernes 17 de octubre, a las 3:00 a.m. horario peruano, el Sydney FC jugará su primer partido de la temporada contra Adelaide United por la fecha 1 de la A-League.

Piero Quispe es parte de la convocatoria, aunque no está confirmada su presencia en el 11 titular del equipo que dirige el director técnico Ufuk Talay.