El retiro de Claudio Pizarro también es el final de un punto importante relacionado al fútbol peruano. A sus 41 años, el 'Bombardero' decidió decir adiós a su carrera profesional y lo hizo siendo parte del Werder Bremen, el equipo que le brindó el acceso a Europa en 1999 y de donde no regresó más. Fueron 21 temporadas ininterrumpidas, con la Bundesliga como su escenario principal vistiendo las camisetas de Bremen, Bayern Munich y Colonia, además de su periodo en la Premier League con el Chelsea.

Con la marcha de Claudio, por el momento finaliza la presencia de los jugadores peruanos en las ligas TOP de Europa, entiéndase LaLiga, Serie A, Premier League y Bundesliga. En los últimos años ha entrado en consideración la Ligue 1 de Francia, pero incluso ahí se perdería el rastro nacional. Cristian Benavente dejó Nantes y regresó a Egipto, Percy Prado continúa en el club, pero no ha podido consolidarse en el primer equipo, alterna más en la reserva. Miguel Trauco, aunque tiene contrato con Saint Etienne, no está en la consideración del DT Claude Paul y manejaría una oferta de Grecia.

Aunque antes no había una presencia a gran escala en la élite europea, fue casi una década atrás donde además de Pizarro se podía observar a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano en Alemania, Juan Manuel Vargas en la Italia y unos años antes a Nolberto Solano en sus últimas apariciones en Inglaterra.

Renato Tapia, con su posible pase al Celta de Vigo de LaLiga, podría devolver al Perú, por nombre, a la más alta competencia en el balompié. Por ese camino también estaría Sergio Peña. Tras una gran temporada con Emmen en la Eredivisie, aguarda por emigrar a otro elenco y ya no ocupa plaza de extranjero. Kluiverth Aguilar, cuando cumpla la mayoría de edad en mayo de 2021, se unirá al grupo de Manchester City, aunque no necesariamente jugará con los de Pep Guardiola, ya que el grupo cuenta con filiales en el mundo. Luis Advíncula busca el ascenso en España, aunque todavía pasaría por las rondas de play off si Rayo Vallecano mejora su ubicación en la Segunda División.

Por ahora, los últimos minutos de Claudio Pizarro ante Colonia el pasado 27 de junio en la fecha final de la Bundesliga, fueron también los últimos instantes de Perú en la cima del 'Viejo Continente'.