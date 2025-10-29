Quiere volver a la Selección Peruana: Gianluca Lapadula anotó ante el Padova en la Serie B [VIDEO]

Cada vez afianza otra vez su relación con el gol. Gianluca Lapadula volvió a celebrar con la camiseta del Spezia al marcarle este miércoles al Padova en el partido correspondiente a la fecha 10 de la Serie B de Italia.

Recuperando la titularidad en su equipo, el delantero peruano va mostrando su capacidad goleadora y esta vez apareció para abrir el marcador en favor de un Spezia que pelea por alejarse de la zona de descenso.

El técnico Luca D’Angelo depositó otra vez su confianza en la experiencia de Gianluca Lapadula y este respondió firmando su cuarto gol en la temporada en 8 partidos jugados, afirmándose como el principal artillero del Spezia.

Un gol más de Lapadula en Italia

Sobre los 17’, se hizo presente el ‘Bambino’. El Spezia cargó por el costado derecho, donde logró hacerse un espacio Gialuca Di Serio pisando el área.

Tras enviar el centro, por el otro sector apareció Gianluca Lapadula ganando en el juego aéreo y conectó un remate de cabeza que venció la resistencia del portero rival.

En la temporada, su primer gol llegó en la Coppa Italia. Tras comenzar a ser titular otra vez en el club, también convirtió frente al Reggiana, ante el Cesena y ahora logra un nuevo tanto frente al Padova, el que apunta a ser un rival directo en la idea de salir de los puestos de abajo para comenzar a escalar en la Serie B.

Gol de Gianluca Lapadula con el Spezia vs Padova por la jornada 10 de la Serie B de Italia pic.twitter.com/RACOscZe0E — SportStream (@SportStreamPE) October 29, 2025

La vuelta de Lapadula a la Selección Peruana

Gianluca Lapadula, pese a la situación del Spezia, atraviesa otra vez por un buen momento personal en Italia, destacándose como uno de los futbolistas destacados en el plantel.

Así, se abre una nueva puerta respecto a la relación de Lapadula con la Selección Peruana. No fue citado para las últimas jornadas de Eliminatorias 2026 al no tener actividad por entonces. Para la convocatoria de octubre, ya con Manuel Barreto como director técnico interino, tampoco se le consideró en Videna.

Desde entonces al presente, la realidad es distinta para el 'Bambino'. En noviembre, Perú viajará a Rusia para enfrentar al representativo local y a Chile. Gianluca Lapadula, según pudo conocer RPP, fue reservado por el seleccionado para esta fecha FIFA, por lo que su vuelta es una posibilidad importante.