Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con Lapadula y sin dos referentes: la Selección Peruana envió cartas de reserva para amistosos de noviembre

Lapadula ha jugado dos Eliminatorias con la Selección Peruana.
Lapadula ha jugado dos Eliminatorias con la Selección Peruana. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer respecto a los futbolistas a los que la Selección Peruana envió cartas de reserva para amistosos ante Rusia y Chile. También, sobre los que no la recibieron.

Nuevos cotejos amistosos para Perú. En noviembre, la bicolor jugará ante Rusia y Chile, otra vez bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.

Al respecto, RPP pudo conocer sobre algunos nombres que han sido reservados por la Selección Peruana para que sean llamados por el estratega de la blanquirroja. Hay que tener en cuenta que el tener carta de reserva hacia sus clubes no asegura al 100 % sus convocatorias.

Así, Yordy Reyna (Rodina Moscú) ha sido reservado por Perú para enfrentar a los combinados ruso y chileno. Lo mismo con Gianluca Lapadula, quien ha vuelto con gol con la camiseta de Spezia en la Serie B de Italia.

Renato Tapia jugó un Mundial con la blanquirroja.
Renato Tapia jugó un Mundial con la blanquirroja. | Fuente: EFE

Además, otro de los que aparece es Adrián Ugarriza, delantero que se desempeña en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la primera división israelí.

En tanto, hay dos novedades a modo de reserva en el elenco peruano. Y es que también figuran Fabio Gruber del Nüremberg y Juan Yangali de Gimnasia de La Plata. Ambos tienen ascendencia peruana.

En tanto, hay nombres de los cuales sus clubes no han recibido cartas de reserva a la Selección Peruana. En este pequeño listado figuran, por ejemplo, Alexander Robertson (Cardiff City), Luis Advíncula (Boca Juniors) y Renato Tapia (Al Wasl). Este último actualmente está lesionado a causa de un desgarro.

Los amistosos de Perú en noviembre

El partido entre la Selección Peruana y el combinado de Rusia está agendado para el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. horario peruano. El mismo será en el Gazprom Arena de la ciudad de San Petersburgo.

Luego, seis días después, el 18 del mismo mes el 'equipo de todos' afrontará un nuevo cotejo contra Chile a las 11:00 a.m. en el Stadion Fisht de Sochi. Estos dos duelos serán los últimos de Barreto en la bicolor ya que para el 2026 se espera un nuevo director técnico, pensando en el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección Peruana Amistosos internacionales Gianluca Lapadula

RPP TV

En Vivo

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA