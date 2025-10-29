Con Lapadula y sin dos referentes: la Selección Peruana envió cartas de reserva para amistosos de noviembre

Nuevos cotejos amistosos para Perú. En noviembre, la bicolor jugará ante Rusia y Chile, otra vez bajo la dirección técnica interina de Manuel Barreto.
Al respecto, RPP pudo conocer sobre algunos nombres que han sido reservados por la Selección Peruana para que sean llamados por el estratega de la blanquirroja. Hay que tener en cuenta que el tener carta de reserva hacia sus clubes no asegura al 100 % sus convocatorias.
Así, Yordy Reyna (Rodina Moscú) ha sido reservado por Perú para enfrentar a los combinados ruso y chileno. Lo mismo con Gianluca Lapadula, quien ha vuelto con gol con la camiseta de Spezia en la Serie B de Italia.