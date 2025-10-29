Con Lapadula y sin dos referentes: la Selección Peruana envió cartas de reserva para amistosos de noviembre

Renato Tapia jugó un Mundial con la blanquirroja. | Fuente: EFE

Además, otro de los que aparece es Adrián Ugarriza, delantero que se desempeña en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de la primera división israelí.

En tanto, hay dos novedades a modo de reserva en el elenco peruano. Y es que también figuran Fabio Gruber del Nüremberg y Juan Yangali de Gimnasia de La Plata. Ambos tienen ascendencia peruana.

En tanto, hay nombres de los cuales sus clubes no han recibido cartas de reserva a la Selección Peruana. En este pequeño listado figuran, por ejemplo, Alexander Robertson (Cardiff City), Luis Advíncula (Boca Juniors) y Renato Tapia (Al Wasl). Este último actualmente está lesionado a causa de un desgarro.

Los amistosos de Perú en noviembre

El partido entre la Selección Peruana y el combinado de Rusia está agendado para el miércoles 12 de noviembre a las 12:00 p.m. horario peruano. El mismo será en el Gazprom Arena de la ciudad de San Petersburgo.

Luego, seis días después, el 18 del mismo mes el 'equipo de todos' afrontará un nuevo cotejo contra Chile a las 11:00 a.m. en el Stadion Fisht de Sochi. Estos dos duelos serán los últimos de Barreto en la bicolor ya que para el 2026 se espera un nuevo director técnico, pensando en el proceso clasificatorio al Mundial 2030.