"Héroes para siempre": 50 años de la última Copa América conquistada por la Selección Peruana

La Selección Peruana tiene dos títulos de la Copa América | Fuente: FPF
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En la voz de sus protagonistas, la Selección Peruana recordó la conquista de 1975, el segundo título de Copa América en su historia.

Caracas, 28 de octubre de1975. Partido definitivo por la final de la Copa América entre Perú y Colombia. Teófilo Cubillas remata rasante, la defensa rival no logra despejar el balón y emerge entre los zagueros Hugo Sotil para vencer a Zape y decretar así el 1-0, suficiente para el grito de campeón de una nación.

50 años desde la última conquista continental de la Selección Peruana, la que permanece intacta en el recuerdo de sus hinchas y de sus propios protagonistas.

“Es la satisfacción más grande que sentimos nosotros por ser campeones después de 1939, cuando Perú fue campeón”, dice Oswaldo Ramírez en el recuerdo de la gesta de la Bicolor’.

“No crean que es una camiseta cualquiera, está impregnada en mi cuerpo, que eso es lo más importante”, menciona en el video de la FPF que rememora el título de Perú.

Perú, campeón de la Copa América 1975

Marcos Calderón, el entrenador más exitoso en la historia del fútbol peruano, fue el conductor de la selección a lo largo de sus 9 jornadas. Juan Carlos Oblitas y ‘Cachito’ Ramírez los goleadores (3), con Héctor Chumpitaz siendo uno de los símbolos del equipo.

“Una familia y eso fue importante porque uno cuando tiene esa forma de ser, se pone de acuerdo con todos y ahí hasta el final”, menciona el ‘Capitán de América’.

“Solamente ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Sacamos el triunfo y vino la celebración y ahí quedó para la historia hasta ahora, campeones de la Copa América”, añade Chumpitaz.

Para Pedrito Ruiz, uno de los factores de la unión y el convencimiento de la Selección Peruana en la final con Colombia fue la coincidencia con la salida de la imagen del Señor de los Milagros.

“Era un 28 de octubre, cuando salía nuestro querido Señor de los Milagros. Ahí es cuando nos dimos cuenta que podíamos ser campeones de la Copa América. Con eso dijimos que saldríamos campeones”, cuenta.

Varios integrantes de esa plantilla partieron a la eternidad, como Hugo Sotil, el delantero del FC Barcelona que marcó un gol que pasó para la historia del país.

“El premio más grande fue obtener esta Copa América para Perú y se fueron contentísimos. Como todos saben, el gol lo hizo Hugo Sotil. Lo de Caracas fue excepcional, fue la unión de todos”, rememora el arquero Eusebio Acasuzo.

Plantel campeón de la Selección Peruana en la Copa América 1975

Jugadores: Julio Aparicio, Gerónimo Barbadillo, Enrique Casaretto, Héctor Chumpitaz, Teófilo Cubillas, César Cueto, Rubén Díaz, Julio Meléndez, José Navarro, Juan Carlos Oblitas, Santiago Ojeda, Raúl Párraga, Alfredo Quesada, Oswaldo Ramírez, Percy Rojas, Pedro Ruiz, Ottorino Sartor, Elezar Soria, Hugo Sotil, José Velásquez, Eusebio Acasuzo, Héctor Bailetti, Juan José Cáceres, Hipólito Estrada, Carlos Gómoez, Carlos Gonzales, Jaime Duarte, José Gonzales, Reynaldo Jaime, Carlos Leturia, Julio Ramírez, Juan Rivero, Rafael Salguero, Félix Suárez, Antonio Trigueros, Guillermo Vargas y Andrés Zegarra.

Entrenador: Marcos Calderón Medrano.

Selección Peruana Copa América Conmebol

