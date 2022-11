Argentina está obligado a ganarle a México y Polonia para llegar a octavos. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estevez

Argentina era la clara favorita para llevarse la victoria ante Arabia Saudita, pero se vio sorprendida y salió del Lusail Stadium con las manos vacías en su debut en Qatar 2022.

Y es que la Selección de Argentina cayó 2-1 frente a Arabia Saudita este martes en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. Como era de esperarse, el polémico periodista Martín Liberman dio su comentario luego de la caída de la albiceleste en lo que fue el estreno de este conjunto en la Copa del Mundo.

"Parecía que Argentina tenía un camino simple a octavos, pero arranca perdiendo como le pasó como en Italia 1990. Inesperado en diversos aspectos. Fue superado de inicio a fin. En la semana, dijimos que habían jugadores tocados. Se erró en confiar en jugadores. El 'Cuti' Romero no estaba bien, Leandro Paredes hace mucho que no jugaba y el 'Papu' Gómez venía con dolencias. El DT decide ir con jugadores que se conocen, pese a que no están bien en lo físico", indicó en su canal de YouTube.

Argentina y las palabras de Martín Liberman

También, remarcó que el elenco árabe, de la mano del entrenador Hervé Renard, aplicó a la perfección su plan de juego ante el equipo de su país.

"La albiceleste en todo momento quedaba en fuera de juego. Marcar goles en posición de offside no es parte del fútbol. Es mentira que Argentina pudo haber goleado en el primer tiempo. En la segunda mitad se desnudan las dificultades físicas que pretendieron poner debajo de la alfombra. Cuando los árabes disfrutan en 1-1 transitorio, llega un gol magnifico, increíble y de otro partido", sostuvo.

Por último, remarcó que lo que resta será más que duro para Argentina que ahora tendrá que medirse ante Polonia y México para tentar su pase a los octavos de final de Qatar 2022. No hay margen de error.

"Se les puede ganar, pero ahora llegan los fantasmas de 2002. Hace tres años y medio que este equipo no perdía. Los jugadores no saben lo que es eso. Son ganadores o no pierden los partidos. Me pregunto cómo van a reaccionar ante eso. Hay cosas que hay que demostrar. Es el día más triste de la era de Lionel Scaloni", finalizó.

¿Argentina y sus dos últimas balas en Qatar 2022?

Por el momento, Arabia Saudita es el único líder del Grupo C con tres puntos, mientras que le siguen mexicanos y polacos con una unidad.

En la última casilla marchan los argentinos, que con Lionel Messi buscarán la victoria en la siguiente jornada (ante el 'Tri') el sábado 26 de noviembre.

